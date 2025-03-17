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لبنان

حريق في جزين.. اليكم الأسباب

Lebanon 24
17-03-2025 | 17:18
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حريق من جراء المفرقعات، في مجمع في بلدة كفرجرة في منطقة جزين. وحضر الدفاع المدني وعمل على إهماد الحريق و اقتصرت الاضرار على الماديات.
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(الوكالة الوطنية)
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