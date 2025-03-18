في زغرتا.. تعرّض لإطلاق نار داخل منزله هذا ما جرى

Advertisement

تعرض المدعو "ش.م" من بلدة مجدليا - زغرتا لإطلاق نار داخل منزله ما أدى إلى إصابته في البطن وتم نقله إلى أحد المستشفيات حيث خضع لعمليات جراحية وقد تخطت حالته مرحلة الخطر، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وبحسب المعلومات، فان الحادث قد يكون ناجماً عن خلاف مادي بين المُصاب ووالده "ج.م" ، حيث تطور الأمر نتيجة خلافات متكررة بينهما ما أدى إلى وقوع إطلاق نار.وتجري الأمنية في زغرتا تحقيقاتها لمعرفة ملابسات ، فيما أفادت التقارير الأولية بأن الرصاصة أُطلقت من مسافة متوسطة.