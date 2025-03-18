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لبنان

في زغرتا.. تعرّض لإطلاق نار داخل منزله هذا ما جرى

Lebanon 24
18-03-2025 | 00:49
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تعرض المدعو "ش.م" من بلدة مجدليا - زغرتا لإطلاق نار داخل منزله ما أدى إلى إصابته في البطن وتم نقله إلى أحد المستشفيات حيث خضع لعمليات جراحية وقد تخطت حالته مرحلة الخطر، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وبحسب المعلومات، فان الحادث قد يكون ناجماً عن خلاف مادي بين المُصاب ووالده "ج.م" ، حيث تطور الأمر نتيجة خلافات متكررة بينهما ما أدى إلى وقوع إطلاق نار.

وتجري الأجهزة الأمنية في زغرتا تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة، فيما أفادت التقارير الأولية بأن الرصاصة أُطلقت من مسافة متوسطة.
 
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