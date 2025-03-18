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لبنان
في طرابلس.. توقيف عدد من المتسولين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم
Lebanon 24
18-03-2025
|
00:50
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استجابةً لشكاوى المواطنين حول انتشار ظاهرة التسول في
شوارع
طرابلس
، نفّذت شرطة بلدية
طرابلس
، بتوجيهات من قائدها المؤهل أول ربيع
الحافظ
، حملة أفضت إلى توقيف عدد من المتسولين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد الظاهرة خلال فترة الأعياد، فيما تؤكد البلدية استمرار جهودها للحد من هذه المشكلة.
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