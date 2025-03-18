في طرابلس.. توقيف عدد من المتسولين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم

Advertisement

استجابةً لشكاوى المواطنين حول انتشار ظاهرة التسول في ، نفّذت شرطة بلدية ، بتوجيهات من قائدها المؤهل أول ربيع ، حملة أفضت إلى توقيف عدد من المتسولين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد الظاهرة خلال فترة الأعياد، فيما تؤكد البلدية استمرار جهودها للحد من هذه المشكلة.