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لبنان

في طرابلس.. توقيف عدد من المتسولين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم

Lebanon 24
18-03-2025 | 00:50
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استجابةً لشكاوى المواطنين حول انتشار ظاهرة التسول في شوارع طرابلس، نفّذت شرطة بلدية طرابلس، بتوجيهات من قائدها المؤهل أول ربيع الحافظ، حملة أفضت إلى توقيف عدد من المتسولين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد الظاهرة خلال فترة الأعياد، فيما تؤكد البلدية استمرار جهودها للحد من هذه المشكلة.
 
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