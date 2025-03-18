تواصل حزبي لضبط "المعركة البلدية" والمرشحون انطلقوا

Advertisement

لاحظ المتابعون ان المعركة الانتخابية البلدية والاختيارية بدأت في العديد من المناطق ، حيث بدأت صور المرشحين تظهر في الشوارع، واللوائح تتظهر شيئاً فشيئاً استعداداً ليوم الحسم.وقد بدا لافتاً، ان الطابع السياسي غاب بشكل واضح عن بعض اللوائح لا سيما في منطقة المتن الجنوبي، حيث غلب الطابع العائلي على العديد من الترشيحات، حتى الساعة.وفي هذا الاطار، أشارت المعلومات الى ان الاحزاب لا تزال تدرس الواقع على الارض لمعرفة توجهاتها في الانتخابات البلدية والاختيارية على ان يصار الى اتخاذ النهائي في الايام القليلة المقبلة، ليتسنى الوقت للتحضير للمعركة.وافادت مصادر مطلعة ان بعض الاحزاب بدأت تتواصل في ما تمهيدا للانتخابات وتحديدا على الساحة المسيحية، ويسجل تنسيق في بعض البلديات الكبرى بين الاحزاب.وبحسب المصادر فإن التنسيق يهدف الى حسم عدد من البلديات من خلال الاتفاق على التوازنات داخل البلدية وهذا ما يجنب البلدية اي معركة انتخابية متوترة.وتعتقد المصادر ان هذه الخطوة تهدف الى قطع على المستقلين سيتمكنون من الفوز او الخرق في حال حصلت معارك حامية بين السياسية..