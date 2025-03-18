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لبنان

تواصل حزبي لضبط "المعركة البلدية" والمرشحون انطلقوا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-03-2025 | 02:30
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لاحظ المتابعون ان المعركة الانتخابية البلدية والاختيارية بدأت في العديد من المناطق اللبنانية، حيث بدأت صور المرشحين تظهر في الشوارع، واللوائح تتظهر شيئاً فشيئاً استعداداً ليوم الحسم.
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وقد بدا لافتاً، ان الطابع السياسي غاب بشكل واضح عن بعض اللوائح لا سيما في منطقة المتن الجنوبي، حيث غلب الطابع العائلي على العديد من الترشيحات، حتى الساعة.
وفي هذا الاطار، أشارت المعلومات الى ان الاحزاب لا تزال تدرس الواقع على الارض لمعرفة توجهاتها  في الانتخابات البلدية والاختيارية على ان يصار الى اتخاذ الموقف النهائي في الايام القليلة المقبلة، ليتسنى  الوقت للتحضير للمعركة.
وافادت مصادر مطلعة ان بعض الاحزاب بدأت تتواصل في ما بينها تمهيدا للانتخابات وتحديدا على الساحة المسيحية، ويسجل تنسيق في بعض البلديات الكبرى بين الاحزاب.
وبحسب المصادر فإن التنسيق يهدف الى حسم عدد من البلديات من خلال الاتفاق على التوازنات داخل المجالس البلدية وهذا ما يجنب البلدية اي معركة انتخابية متوترة.
وتعتقد المصادر ان هذه الخطوة تهدف الى قطع الطريق على المستقلين الذين سيتمكنون من الفوز او الخرق في حال حصلت معارك حامية بين القوى السياسية..
المصدر: لبنان 24
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