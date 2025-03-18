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لبنان

ضابط يضغط على مسنّ لعدم تقديم شكوى

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-03-2025 | 03:45
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يمارس أحد كبار الضباط في قوى الامن الداخلي ضغوطات على رجل مسن يملك ارضاً في الضاحية الجنوبية، من اجل عدم تقديم شكوى لدى القضاء، على خلفية وضع احد النافذين  يده على ارض يملكها هذا المسن، ويشغلها كمقهى بتصميم خشبي.
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ووفق المعلومات فإن اتحاد بلديات الضاحية حاول ازالة المقهى متسلحاً بعدم وجود ترخيص لبناء المقهى، الا ان اشكالاً حصل بين المستولي على الارض وعناصر البلدية.
وتشير المصادر الى ان الضابط قد صدر بحقه استدعاء رسمي للتحقيق المسلكي ولكنه تخلف عن الحضور، ليلغى لاحقاً الاستدعاء بشكلٍ مفاجىء.
وتلفت المصادر الى امتعاضٍ تعيشه عائلة مالك الارض، التي تبذل جهوداً لاستعادة حقها بالاطر القانونية، وسيصدر بيانٌ في وقتٍ قريب عن العائلة.



المصدر: لبنان 24
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