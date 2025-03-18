ضابط يضغط على مسنّ لعدم تقديم شكوى

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يمارس أحد كبار الضباط في قوى الامن الداخلي ضغوطات على رجل مسن يملك ارضاً في الضاحية الجنوبية، من اجل عدم تقديم شكوى لدى ، على خلفية وضع احد النافذين يده على ارض يملكها هذا المسن، ويشغلها كمقهى بتصميم خشبي.ووفق المعلومات فإن اتحاد بلديات الضاحية حاول المقهى متسلحاً بعدم وجود ترخيص لبناء المقهى، الا ان اشكالاً حصل بين المستولي على الارض وعناصر البلدية.وتشير المصادر الى ان الضابط قد صدر بحقه استدعاء رسمي للتحقيق المسلكي ولكنه تخلف عن الحضور، ليلغى لاحقاً الاستدعاء بشكلٍ مفاجىء.وتلفت المصادر الى امتعاضٍ تعيشه عائلة الارض، التي تبذل جهوداً لاستعادة حقها بالاطر القانونية، وسيصدر بيانٌ في وقتٍ قريب عن .