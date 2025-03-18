Advertisement

لبنان

هذه حقيقة خبر تسليم الجيش اللبناني الادارة السورية الجديدة مسؤولين من النظام السابق

Lebanon 24
18-03-2025 | 03:16
A-
A+
Doc-P-1334854-638778866920024977.jpg
Doc-P-1334854-638778866920024977.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصة "اكس" خبرًا مفاده بان الجيش اللبناني سلم ٧٠ ضابطًا ومسؤولًا سوريًا من أركان النظام السابق الى الادارة الجديدة.
Advertisement

فريق "فاكت شيك لبنانون" في وزارة الاعلام دقق بالخبر وتبين أنه يعود الى  تاريخ 28/12/2024.
مواضيع ذات صلة
الوكالة السورية: إدارة الأمن في درعا تطلق حملة تستهدف مسؤولين في النظام السابق وتجار مخدرات وأسلحة
lebanon 24
18/03/2025 14:31:18 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: ضباط وعناصر من فلول النظام السابق طلبوا التفاوض مع الإدارة السورية
lebanon 24
18/03/2025 14:31:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر سورية: مقتل اثنين من عناصر الأمن في الإدارة السورية الجديدة وإصابة آخر في كمين لأنصار النظام السابق على طريق حلب ـ اللاذقية غربي البلاد
lebanon 24
18/03/2025 14:31:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول سوري يكشف: هذا ما عُثِرَ عليه في منازل مقربين من النظام السابق
lebanon 24
18/03/2025 14:31:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:29 | 2025-03-18
08:19 | 2025-03-18
08:02 | 2025-03-18
08:00 | 2025-03-18
07:53 | 2025-03-18
07:52 | 2025-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24