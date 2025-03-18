هذه حقيقة خبر تسليم الجيش اللبناني الادارة السورية الجديدة مسؤولين من النظام السابق

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تداول رواد عبر منصة "اكس" خبرًا مفاده بان سلم ٧٠ ضابطًا ومسؤولًا سوريًا من أركان النظام السابق الى الجديدة.فريق "فاكت شيك لبنانون" في وزارة الاعلام دقق بالخبر وتبين أنه يعود الى تاريخ 28/12/2024.