لقاء بين بري والجميّل.. اكثر من موضوع على طاولة البحث

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شكل اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حزب الكتائب سامي الجميّل يوم أمس محط انتباه العديد من المتابعين السياسيين، في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.مصادر في حزب الكتائب ان الجميّل طرح مع الرئيس بري موضوع الانتخابات البلدية وقدم إقتراح قانون يكرس المناصفة في مجلس بلدية بيروت.كما شكل اللقاء مناسبة للحديث عن مؤتمر المصارحة والمصالحة الذي دعا اليه الجميّل في كلمته في جلسة مناقشة الوزاري.ورداً على سؤال عن امكانية طرح هذه المبادرة على السياسية الاخرى، ردّت المصادر: "كل شي بوقتو حلو".