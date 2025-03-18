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لبنان
البطريرك يوحنا العاشر التقى النائب السابق مروان ابو فاضل
Lebanon 24
18-03-2025
|
05:03
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استقبل البطريرك يوحنا
العاشر
بطريرك انطاكية وسائر
المشرق
للروم الأرثوذكس أمين عام اللقاء الأرثوذكسي
النائب
السابق
مروان
ابو فاضل .
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وبعد اللقاء الذي جرى في المقر البطريركي في البلمند قال أبو فاضل: تشرفت بزيارة صاحب الغبطة فتزودت ببركته الأبوية، وفي ظل الاوضاع الدقيقة المستجدة في
المشرق
تم استعراض عام لشؤون وطننا وشجون طائفتنا الارثوذكسية بشكل خاص.
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