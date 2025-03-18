البطريرك يوحنا العاشر التقى النائب السابق مروان ابو فاضل

Advertisement

استقبل البطريرك يوحنا بطريرك انطاكية وسائر للروم الأرثوذكس أمين عام اللقاء الأرثوذكسي السابق ابو فاضل .وبعد اللقاء الذي جرى في المقر البطريركي في البلمند قال أبو فاضل: تشرفت بزيارة صاحب الغبطة فتزودت ببركته الأبوية، وفي ظل الاوضاع الدقيقة المستجدة في تم استعراض عام لشؤون وطننا وشجون طائفتنا الارثوذكسية بشكل خاص.