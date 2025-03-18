سامي الجميل بحث مع الوزير صدي في قطاع الطاقة بلبنان

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التقى رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل وزير الطاقة جو صدي وتناول في شكل خاص قطاع الطاقة في .وجرى اللقاء في حضور نواب كتلة الكتائب ، الدكتور سليم الصايغ، نديم الجميّل والياس حنكش ورئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في الكتائب المحامية لارا سعاده وركزت المداولات بشكل أساسي على الاشكاليات التي تواجه قطاع الكهرباء حالياً وقدم وزير الطاقة رؤيته للحلول الممكنة.