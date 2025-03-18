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لبنان

إنجاز لبناني في الأمن السيبراني.. طالبان اكتشفا ثغرات في أنظمة "أمازون" و"ميتا" و"لينكد إن"

Lebanon 24
18-03-2025 | 06:03
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تمكّن الطالبان قصي العكلي وحسان سعيد، من قسم علوم الكمبيوتر في جامعة العلوم والآداب اللبنانية (USAL)، من اكتشاف ثغرات أمنية حرجة في أنظمة عمالقة التكنولوجيا العالميين: "أمازون"، و"ميتا" (فيسبوك وإنستغرام)، و"لينكد إن"، وذلك في إنجاز مشرّف يبرز القدرات اللبنانية في مجال الأمن السيبراني.
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وقد حظي هذا الإنجاز بتقدير واسع من الشركات الثلاث، حيث تم إدراج اسمي الطالبين في قوائم الشرف الخاصة بكل منها، كما يعكس المستوى العالي للتعليم في جامعة العلوم والآداب اللبنانية، ويؤكد "قدرة الشباب اللبناني على المنافسة عالميًا في مجالات التكنولوجيا المتقدمة".
 
وللمناسبة ، أكد نائب رئيس الجامعة الدكتور أحمد فضل الله "ان هذا الإنجاز هو مصدر فخر لنا جميعا في الجامعة، ويجّسد التزامنا توفير تعليم عالي الجودة يواكب أحدث التطورات التكنولوجية، كما يؤكد أهمية دعم المواهب الشابة في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة"، لافتا الى اننا "نؤمن بأن شبابنا هم مستقبل لبنان، وسنواصل العمل على توفير كل الدعم اللازم لهم لتحقيق طموحاتهم".
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