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تمكّن الطالبان قصي العكلي وحسان سعيد، من قسم علوم الكمبيوتر في جامعة العلوم والآداب (USAL)، من اكتشاف ثغرات أمنية حرجة في أنظمة عمالقة التكنولوجيا العالميين: "أمازون"، و"ميتا" (فيسبوك وإنستغرام)، و"لينكد إن"، وذلك في إنجاز مشرّف يبرز القدرات في مجال الأمن السيبراني.وقد حظي هذا الإنجاز بتقدير واسع من الشركات الثلاث، حيث تم اسمي الطالبين في قوائم الشرف الخاصة بكل منها، كما يعكس المستوى العالي للتعليم في جامعة العلوم والآداب ، ويؤكد "قدرة الشباب المنافسة عالميًا في مجالات التكنولوجيا المتقدمة".وللمناسبة ، أكد رئيس الجامعة الدكتور أحمد فضل الله "ان هذا الإنجاز هو مصدر فخر لنا جميعا في الجامعة، ويجّسد التزامنا توفير تعليم عالي الجودة يواكب أحدث التطورات التكنولوجية، كما يؤكد أهمية دعم المواهب الشابة في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة"، لافتا الى اننا "نؤمن بأن شبابنا هم مستقبل ، وسنواصل العمل على توفير كل الدعم اللازم لهم لتحقيق طموحاتهم".