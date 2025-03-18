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لبنان

"حزب الله" شيّع شهداء في عدد من البلدات الجنوبية

Lebanon 24
18-03-2025 | 07:24
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شيع "حزب الله" في العديد من البلدات الجنوبية، "شهداء على طريق القدس" استعيدت جثامينهم من قرى المواجهة في الحافة الامامية مع العدو الإسرائيلي.
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فقد شيع الحزب واهالي بلدة صير الغربية الشهيد يوسف علي معتوق، واقيمت مراسم تكريمية له تخللها تأدية قسم "الولاء لحفظ نهج للمقاومة"، ثم حمل النعش على اكف المشيعين الذين جابوا شوارع البلدة وهم يرددون هتافات ولطميات حسينية، وصولا الى روضة البلدة حيث ووري في الثرى .

وفي بلدة زبدين شيع الشهيد ماجد علي قبيسي، وأقيمت له مراسم تكريمية تخللها قسم وعهد بـ"المضي على النهج المقاوم"، ثم جاب النعش شوارع البلدة على وقع الشعارات الحسينية، وصولا الى روضة شهداء البلدة حيث ووري في الثرى.

وفي بلدة تول شيع "حزب الله" ابن بلدة هونين الشهيد حسن فؤاد طهماز. وبعد المراسم التكريمية، جاب النعش شوارع البلدة مظللا برايات المقاوم،ة وفي جبانة تول ووري الشهيد في الثرى.

كما شيع الحزب واهالي بلدة زفتا الشهيد محمد بلال حيدر. وبعد المراسم التكريمية، حمل النعش على الاكف وجاب شوارع البلدة وصولا الى جبانتها، حيث ووري في الثرى .

وفي بلدة السكسكية شيع الشهيد أحمد محمود مشلب بموكب مهيب. وبعد المراسم التكريمية والصلاة على الجثمان، جاب النعش شوارع البلدة على وقع الهتافات الحسينية المقاومة بمشاركة شخصيات وفاعليات وعوائل الشهداء وحشد من أبناء البلدة والقرى المجاورة .

وفي بلدة أنصارية شيّع الشهيد أحمد حيدر فرحات بموكب مهيب، وبعد القسم والعهد بالمضي على نهج الشهداء جاب النعش شوارع البلدة وصولا الى جبانتها، حيث ووري في الثرى.

 
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