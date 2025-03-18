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لبنان

الرئيس عون عرض مع صادر لواقع النيابة العامة في جبل لبنان ومواضيع قضائية

Lebanon 24
18-03-2025 | 09:19
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إستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، المدعي العام في جبل لبنان القاضي سامي صادر، الذي اطلعه على "واقع النيابة العامة في جبل لبنان ومواضيع قضائية أخرى".
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