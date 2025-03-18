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لبنان
أكثر من 10 آلاف.. هذا عدد الفارين من الساحل السوري
Lebanon 24
18-03-2025
|
10:03
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أعلنت
وكالة
الصحيفة
الفرنسية
أن نحو 13 ألف سوري فروا إلى
لبنان
منذ اندلاع الأحداث الأمنية في
الساحل
السوري.
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