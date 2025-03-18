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لبنان

أكثر من 10 آلاف.. هذا عدد الفارين من الساحل السوري

Lebanon 24
18-03-2025 | 10:03
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أعلنت وكالة الصحيفة الفرنسية أن نحو 13 ألف سوري فروا إلى لبنان منذ اندلاع الأحداث الأمنية في الساحل السوري. 
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