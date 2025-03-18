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لبنان

صوت سُمع منذ قليل في حقل القليعة.. هذه طبيعته

Lebanon 24
18-03-2025 | 10:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن ما سمع منذ قليل هو قيام الجيش بعملية تفجير لذخائر غير منفجرة في حقل القليعة.
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