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لبنان

"لبنان القوي": ما يجري على حدود لبنان الشمالية الشرقية مصدر قلق كبير للأمن والإستقرار

Lebanon 24
18-03-2025 | 11:09
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عقد تكتل "لبنان القوي" إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل وناقش جدول أعماله وأصدر البيان الآتي:
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- ما يجري على حدود لبنان الشمالية الشرقية مصدر قلق كبير للأمن والإستقرار وهذا يستلزم أقصى درجات الإستنفار السياسي لوقف التصعيد وفرض سيادة القانون بما يحمي لبنان ارضًا وحدودًا وشعبًا واقتصادًا.
- يؤيد التكتل سعي الحكومة الى إقرار تصوّر آلية للتعيينات في الإدارة جرياً على ما اعتمدته حكومات سابقة،  ولكن التكتل ينبّه الحكومة إلى عدم إرتكاب الخطأ بإقرار آلية مخالفة للدستور سبق للمجلس الدستوري أن أبطلها برمتها سابقًا.
- يدين التكتل استمرار العدوان "الإسرائيلي" اليومي على لبنان وإعلان نتنياهو رفضه الانسحاب من النقاط التي احتلتها فيما لم تتخذ الحكومة اللبنانية بعد موقفاً واضحاً مما يجري وما يحكى عن أسبابه الحقيقية، كذلك يدين التكتل استئناف "إسرائيل العدوان" على غزة بقصف السكان وسقوط مئات القتلى والجرحى والضرب عرض الحائط بالقانون الدولي والإنساني.
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