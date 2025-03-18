"لبنان القوي": ما يجري على حدود لبنان الشمالية الشرقية مصدر قلق كبير للأمن والإستقرار

عقد تكتل "لبنان القوي" إجتماعه الدوري برئاسة جبران باسيل وناقش جدول أعماله وأصدر الآتي:

Advertisement

- ما يجري على حدود الشمالية الشرقية مصدر قلق كبير للأمن والإستقرار وهذا يستلزم أقصى درجات الإستنفار السياسي لوقف التصعيد وفرض سيادة القانون بما يحمي ارضًا وحدودًا وشعبًا واقتصادًا.

- يؤيد التكتل سعي الحكومة الى إقرار تصوّر آلية للتعيينات في الإدارة جرياً على ما اعتمدته حكومات سابقة، ولكن التكتل ينبّه الحكومة إلى عدم إرتكاب الخطأ بإقرار آلية مخالفة للدستور سبق الدستوري أن أبطلها برمتها سابقًا.

- يدين التكتل استمرار العدوان "الإسرائيلي" اليومي على وإعلان نتنياهو رفضه الانسحاب من النقاط التي احتلتها فيما لم تتخذ الحكومة بعد موقفاً واضحاً مما يجري وما يحكى عن أسبابه الحقيقية، كذلك يدين التكتل استئناف "إسرائيل العدوان" على غزة بقصف السكان وسقوط مئات القتلى والجرحى والضرب عرض الحائط بالقانون الدولي والإنساني.