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لبنان

قائد الجيش استقبل السفير الماليزي وسامي الجميّل

Lebanon 24
18-03-2025 | 11:19
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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، السفير الماليزي أزري مات ياكوب. 
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كما استقبل النائب سامي الجميّل مع وفد، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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