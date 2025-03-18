وزيرة الشؤون عرضت مع شويتزا دعم الاتحاد الاوروبي للبنان

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اجتمعت وزيرة الشؤون الإجتماعيّة حنين السيّد في بروكسل، بالمفوّضة الأوروبيّة لمنطقة المتوسّط دوبرافكا شويتزا، التي كانت قد زارت في شباط الماضي وإلتقت بالرئيسين عون وسلام.وخلال الإجتماع، شكرت السيّد شويتزا على "الدعم الذي يقدّمه الإتحاد للبنان في قطاع الإجتماعية منذ سنوات عبر البرامج التي يتمّ تنفيذها بالتعاون مع الإجتماعية".، أبدت شويتزا "الإهتمام بالواقع الإجتماعي في والنيّة بالإستمرار بدعم الفئات الأكثر ضعفاً في المرحلة المقبلة".