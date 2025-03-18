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لبنان

وزيرة الشؤون عرضت مع شويتزا دعم الاتحاد الاوروبي للبنان

Lebanon 24
18-03-2025 | 11:44
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اجتمعت وزيرة الشؤون الإجتماعيّة حنين السيّد في بروكسل، بالمفوّضة الأوروبيّة لمنطقة المتوسّط دوبرافكا شويتزا، التي كانت قد زارت لبنان في شباط الماضي وإلتقت بالرئيسين عون وسلام.
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وخلال الإجتماع، شكرت السيّد شويتزا على "الدعم الذي يقدّمه الإتحاد الأوروبي للبنان في قطاع الحماية الإجتماعية منذ سنوات عبر البرامج التي يتمّ تنفيذها بالتعاون مع وزارة الشؤون الإجتماعية".

بدورها، أبدت شويتزا "الإهتمام بالواقع الإجتماعي في لبنان والنيّة بالإستمرار بدعم الفئات الأكثر ضعفاً في المرحلة المقبلة".
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