Advertisement

لبنان

سلامة تفقد المتحف الوطني: التعاون بين القطاعين العام والخاص مفتاح الثقافة

Lebanon 24
18-03-2025 | 11:54
A-
A+
Doc-P-1335109-638779173810143448.jpg
Doc-P-1335109-638779173810143448.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تفقد وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة المتحف الوطني وجناح  المبنى  الملحق به، بعد افتتاحه، حيث كان في استقباله المدير العام للاثار المهندس  سركيس الخوري ورئيسة المؤسسة الوطنية للتراث منى الهراوي ، لما سلام ، يمنى زيادة كرم وسلمى السعيد التي ساهمت وبشكل كبير في بناء المقر وتأسيس  داخله جناح "نهاد السعيد للثقافة".
Advertisement

وجال سلامة والحضور في ارجاء المبنى المؤلف من 3 طوابق،  حيث يتصدر الطابق الأول مجسمًا للفنان الفرد طرزي ، مع  شرح مفصل من السيدة لما  سلام  حول الية العمل في كل الامكنة الموجودة ان كان في اقامة معارض فنون تشكيلية كما هو موجود حاليًا ،او استضافة فعاليات ثقافية لاسيما منها ما يرمز الى ثقافتنا وحضارتنا. 

واثر الجولة قال الوزير سلامة: "اود اولاً توجيه التحية الى المديرية العامة للاثار لعرض المنتجات بعد المخاطر التي تهددتها وثانيًا لحسن ادارة المتحف ."

وأضاف: "وتحية خاصة الى السيدة سلمى السعيد وعائلتها على تكرمهم الكبير واصرارهم لبناء هذا الجناح الملاصق للمتحف ، وهذا موجود في كل المتاحف في العالم وكان ينقصنا في لبنان وبالتالي فانه يعمل بشكل جيد، مما يشجعنا ان نتمكن من توسعته ورفده بالمزيد من الفعاليات الثقافية التي من شأنها ان تساعده على تأمين تمويل اضافي في السنوات المقبلة"، منوهًا ب"دور "المؤسسة الوطنية للتراث" برئاسة السيدة الهراوي التي نشكرها على جهودها مع الاعضاء ،هذه  المؤسسة التي لعبت دورا كبيرا في تأمين التمويل وصيانة المتحف والمبنى الملاصق".

واعرب الوزير سلامة عن امله في "استعادة العمل بين الوزارة والمؤسسة، وعودة التعاون بين القطاعين العام والخاص"، لافتًا الى أن "هذا التعاون هو مفتاح الثقافة في لبنان، 

ونحن لا نريد تأميم الثقافة و لا نريد الدولة ان تدير ظهرها ، هناك حال وسط نسعى اليه ونأمل بالتوصل له".
مواضيع ذات صلة
أبي رميا في "مؤتمر التعليم بالفرنسية مفتاح النجاح لشباب لبنان": لتعزيز هذه الثقافة
lebanon 24
18/03/2025 21:50:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟
lebanon 24
18/03/2025 21:50:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الثقافة تفقد المواقع الأثرية في صور المتضررة من العدوان الإسرائيلي
lebanon 24
18/03/2025 21:50:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الثقافة تفقد "بيت الحرير" في الفريكة
lebanon 24
18/03/2025 21:50:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:25 | 2025-03-18
15:25 | 2025-03-18
14:55 | 2025-03-18
14:37 | 2025-03-18
14:33 | 2025-03-18
14:29 | 2025-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24