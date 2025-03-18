"أحداث خطيرة"... نائب يتحدث عن "مُسلحين" دخلوا الأراضي اللبنانية!

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وشكر خلف "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إذ منذ الأمس أعطى توجيهاته الخارجية المتواجد في بروكسل لمتابعة الأمور مع وزير الخارجية السورية".وقال: "مشكور أيضا وزير الدفاع الذي كان على تواصل، وأجرى كل الاتصالات مع وزير الدفاع السوري واتفق معه على وقف النار، إنما كل ذلك لا يكفي ولا يرتقي إلى مستوى الأحداث التي نعيشها، فهي أحداث خطيرة وتحصل من دون أي تدارك لذلك، خصوصا هذا الخطر الناجم عن كلام يشير إلى أن هناك مسلحين دخلوا الأراضي . وإن المستغرب في كل هذا، أن الحكومة لم تعقد حتى اليوم اجتماعا بصورة طارئة لاتخاذ القرار السياسي الداعم للجيش اللبناني الذي نحيي دوره وقيامه بواجباته، وهو اليوم بالقدرات المعطاة له، المتقدم في هذا الدفاع".أضاف خلف: "لا يمكن ترك الجيش اللبناني من دون قرار سياسي داعم. كما أننا لم نر انعقاد اجتماع الأعلى للدفاع، وهذا الأمر نطالب به. على الحكومة أن تتفادى وقوع المكروه، ويجب أن تأخذ في الاعتبار العواصف الخطيرة العاتية التي تضرب التي تحيط بلبنان، عدا عن الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على الجنوب ضاربة بعرض الحائط القرار 1701 وقرار وقف النار، وخصوصا اللجنة الراعية لحسن إنفاذ القرار 1701، والتي ترأسها الولايات المتحدة الأميركية".تابع: "كأن هناك صمتا مريبا حول كل ما يحصل في ، لا سيما بما يطاله من نيران لن نتمكن من وقفها. ولذلك، أمام الخطر الداهم أطالب الحكومة بعقد جلسة طارئة فورا وباتخاذ كل الإجراءات، وبأن يكون هناك قرار سياسي جامع وداعم للجيش اللبناني".وأكد "عدم قبوله بأي شكل بالتطاول على السيادة بدخول أي مسلح إلى الأراضي اللبنانية"، مطالبا بـ"انعقاد المجلس الأعلى للدفاع".