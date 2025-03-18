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لبنان

تتحدث عن القانون "431".. خطة للنهوض بقطاع الاتصالات!

Lebanon 24
18-03-2025 | 13:26
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عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة اليوم، برئاسة النائب ابراهيم الموسوي وحضور وزير الاتصالات شارل الحاج والأعضاء النواب.
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وبعد الجلسة، قال الموسوي: "عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة اليوم بحضور وزير الاتصالات، استعرضت فيها خطة الوزارة للمرحلة المقبلة. نحن نتحدث عن عهد جديد ووزير أمسك بمفاصل هذه الوزارة، وهو يضع خطة متكاملة للانتقال بقطاع الاتصالات إلى مرحلة جديدة".

أضاف: "عرض وزير الاتصالات الكثير من المشاريع والخطط الطموحة التي يريد من خلالها أن ينهض بقطاع الاتصالات وان يضعه على مسار صحيح. كما تم تفصيل الكثير من العناوين التي يريد وزير الاتصالات من خلال الوزارة أن يحققها مع كل المعنيين وكل رؤساء الأقسام وكل المديرين العامين. لقد عرض الوزير لما يمكن ان تقدمه الوزارة للاستثمار في هذا القطاع من أجل النهوض به ومن أجل أن يستمر في مواكبة العصر، وطرحت أسئلة عدة، وكانت هناك إجابات".

وتابع: "ننتظر تبلور ملامح خطة عمل متكاملة للنهوض بقطاع الاتصالات، وهي تتحدث عن القانون 431، الذي ينظم موضوع الاتصالات".

كما تحدث عن "الشبكات غير الشرعية، كما تسمى، ومشاريع طموحة لها علاقة بايصال شبكة الفايبر إلى مليون بيت في لبنان، وأبدى وزير الاتصالات الكثير من التجاوب والانفتاح مع كل الأسئلة التي طرحت، وأكد ضرورة التعاون والتكامل بين السلطات وطرح أعضاء اللجنة أسئلة عدة، وكانت هناك إجابات على أن تستكمل هذه الجلجلة بجلسة أخرى يكون تبين فيها الكثير من العناوين الإضافية".
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