تتحدث عن القانون "431".. خطة للنهوض بقطاع الاتصالات!

Advertisement

وبعد الجلسة، قال الموسوي: "عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة اليوم بحضور وزير الاتصالات، استعرضت فيها خطة للمرحلة المقبلة. نحن نتحدث عن عهد جديد ووزير أمسك بمفاصل هذه ، وهو يضع خطة متكاملة للانتقال بقطاع الاتصالات إلى مرحلة جديدة".أضاف: "عرض وزير الاتصالات من المشاريع والخطط الطموحة التي يريد من خلالها أن ينهض بقطاع الاتصالات وان يضعه على مسار صحيح. كما تم تفصيل من العناوين التي يريد وزير الاتصالات من خلال أن يحققها مع كل المعنيين وكل رؤساء الأقسام وكل المديرين العامين. لقد عرض الوزير لما يمكن ان تقدمه للاستثمار في هذا القطاع من أجل النهوض به ومن أجل أن يستمر في مواكبة العصر، وطرحت أسئلة عدة، وكانت هناك إجابات".وتابع: "ننتظر تبلور ملامح خطة عمل متكاملة للنهوض بقطاع الاتصالات، وهي تتحدث عن 431، الذي ينظم موضوع الاتصالات".كما تحدث عن "الشبكات غير الشرعية، كما تسمى، ومشاريع طموحة لها بايصال شبكة الفايبر إلى مليون بيت في ، وأبدى وزير الاتصالات من التجاوب والانفتاح مع كل الأسئلة التي طرحت، وأكد ضرورة التعاون والتكامل بين السلطات وطرح أعضاء اللجنة أسئلة عدة، وكانت هناك إجابات على أن تستكمل هذه الجلجلة بجلسة أخرى يكون تبين فيها من العناوين الإضافية".