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لبنان
موجة سرقات جديدة؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
18-03-2025
|
15:25
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عبّر مصدر أمني لـ"لبنان24" عن تخوّفه من عودة مسلسل الجرائم بسبب السرقات، بعد موجة مخيفة شهدها
لبنان
خلال الأشهر الماضية.
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ولفت المصدر إلى أنّ
الجريمة
المروّعة التي وقعت في
عين زحلتا
، والتي راحت ضحيتها مسنّة سبعينية قضت طعنا بعد تعرضها لمحاولة السرقة تعطي مؤشرات خطيرة إلى أنّ الأمن لم يضبط بعد بالشكل اللازم.
وأكد لـ"لبنان24" أن الأرقام الظاهرة لا تعبّر عن حقيقة المشهد إذ إنّ عددًا كبيرا من السرقات وقع بعد موجة الجرائم الأخيرة ولكن لم تنتشر معطياتها إعلاميا.
وتخوّف المصدر من أن تكون جريمة
عين زحلتا
هي
بداية
الموجة
الجديدة للجرائم بداعي السرقة.
المصدر: لبنان24
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