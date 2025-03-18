موجة سرقات جديدة؟

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عبّر مصدر أمني لـ"لبنان24" عن تخوّفه من عودة مسلسل الجرائم بسبب السرقات، بعد موجة مخيفة شهدها خلال الأشهر الماضية.ولفت المصدر إلى أنّ المروّعة التي وقعت في ، والتي راحت ضحيتها مسنّة سبعينية قضت طعنا بعد تعرضها لمحاولة السرقة تعطي مؤشرات خطيرة إلى أنّ الأمن لم يضبط بعد بالشكل اللازم.وأكد لـ"لبنان24" أن الأرقام الظاهرة لا تعبّر عن حقيقة المشهد إذ إنّ عددًا كبيرا من السرقات وقع بعد موجة الجرائم الأخيرة ولكن لم تنتشر معطياتها إعلاميا.وتخوّف المصدر من أن تكون جريمة هي الجديدة للجرائم بداعي السرقة.