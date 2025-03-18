حذّرت جهات مطَّلعة على بعض ما يدور من مخططات لتوسيع التوترات حول وفي داخله، من الانسياق وراء الشائعات الكاذبة، المزدهرة هذه الأيام، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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