إشكال تطور إلى إطلاق نار في طرابلس.. وسقوط جريح

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة ب.ك. في ساقه بعد أن أطلق مجهولون النار عليه من على متن دراجة نارية في محلة سوق العريض - على إثر إشكال.

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وفر مطلقو النار إلى جهة مجهولة.