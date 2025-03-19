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لبنان

إشكال تطور إلى إطلاق نار في طرابلس.. وسقوط جريح

Lebanon 24
19-03-2025 | 01:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة ب.ك. في ساقه بعد أن أطلق مجهولون النار عليه من على متن دراجة نارية في محلة سوق العريض - طرابلس على إثر إشكال. 
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وفر مطلقو النار إلى جهة مجهولة. 
 
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