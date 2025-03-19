صليبا: للالتفاف حول رئيس الجمهورية والحكومة لإنقاذ البلد من الانهيار

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أكدت النائبة نجاة عون صليبا في حديث الى "ًصوت كل لبنان"، ان "المطلوب من الذي يواجه تحديات متزايدة على الحدود الشمالية الشرقية كما الجنوبية، ان يبدأ بتطبيق القرارات ، لا سيما الـ1701 لضمان كسب ثقة المجتمع الدولي الذي يراقب عن كثب مدى التزام القوانين مرعية الإجراء".وأشارت الى ان "لبنان مقبلٌ على استحقاقات مصيرية تتطلب إعادة بناء الدولة"، مشددة على "ضرورة الالتفاف حول رئيس الجمهورية والحكومة لإنقاذ البلاد من الانهيار". ولفتت الى أن "المجتمع الدولي منح فرصة لتحقيق وقف إطلاق النار، لكنه ينتظر أن تتخذ الدولة خطوات فعلية لتعزيز سيادتها وهو ما يتطلب أن يسلم حزب الله سلاحه للدولة اللبنانية".