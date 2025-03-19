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لبنان

صليبا: للالتفاف حول رئيس الجمهورية والحكومة لإنقاذ البلد من الانهيار

Lebanon 24
19-03-2025 | 03:23
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أكدت النائبة نجاة عون صليبا في حديث الى "ًصوت كل لبنان"، ان "المطلوب من لبنان الذي يواجه تحديات متزايدة على الحدود الشمالية الشرقية كما الجنوبية، ان يبدأ بتطبيق القرارات الدولية، لا سيما الـ1701 لضمان كسب ثقة المجتمع الدولي الذي يراقب عن كثب مدى التزام لبنان القوانين مرعية الإجراء".
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وأشارت الى ان "لبنان مقبلٌ على استحقاقات مصيرية تتطلب إعادة بناء الدولة"، مشددة على "ضرورة الالتفاف حول رئيس الجمهورية والحكومة لإنقاذ البلاد من الانهيار". ولفتت الى أن "المجتمع الدولي منح لبنان فرصة لتحقيق وقف إطلاق النار، لكنه ينتظر أن تتخذ الدولة خطوات فعلية لتعزيز سيادتها وهو ما يتطلب أن يسلم حزب الله سلاحه للدولة اللبنانية".
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