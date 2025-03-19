هل بدأ "حزب الله" حرباً ضد سوريا الجديدة؟ خبراء يتحدّثون

المواجهات التي اندلعت في اليومين الماضيين على حدود ولبنان، ليست الأولى من نوعها بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بل هي الثانية والأشد أيضا من حيث الخسائر التي خلفتها، وعلى مستوى نوعية السلاح الذي استخدمها الطرفان.

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والاشتباكات بين قوات الإدارة الجديدة ومسلحين من ، ينشطون في عدة مواقع وقرى وبلدات حدودية، انتهت باتفاق بنص مقتضب بين وزارتي واللبنانية.



ورغم أن الاتفاق كان كفيلاً بإيقاف الصواريخ والقذائف التي أطلقت من الجانب السوري باتجاه اللبناني وبالعكس، وتخفيف حدة التوتر التي عكستها تحركات وحشود القوات على الأرض، فإنه لا يمكن اعتباره "حلاً شاملاً ومستداماً"، كما يقول خبراء ومراقبون، وفق ما ذكر تقريرٌ جديد لموقع "الحرة".



ويقول الموقع إن الأسباب التي تقف وراء اندلاع المواجهات للمرة الثانية على التوالي بعد سقوط الأسد، هي أبعد من "حادثة اختطاف" أسفرت عن مقتل 3 جنود سوريين وجرى تحميل "حزب الله" مسؤوليتها.



وفعلياً، يتصل الأمر بالنوايا المرتبطة بفرض حالة من "الاستنزاف" على الأرض، كما يقول الباحث السوري، نوار شعبان، وبـ3 عوامل أشار إليها الخبير الاستراتيجي اللبناني، ناجي ملاعب، في حديثه لموقع "الحرة".



"عوامل واستنزاف"

يعتقد شعبان، وهو باحث في مركز "حرمون للدراسات المعاصرة"، أن "حزب الله" استنزاف قوات الإدارة على طول الحدود السورية-اللبنانية، وهو الأمر الذي ينطبق على المواجهات الجديدة والتي سبقتها، في شهر شباط.



وبحسب شعبان، "يحاول جر وزارة إلى معارك مفتوحة في مسعى لاستنزافها واستغلالاً من للجبهات الأخرى المفتوحة ضد قوات إدارة أحمد الشرع. كالساحل مثلاً".



ومن جهته، يشير الخبير الاستراتيجي اللبناني ملاعب إلى أنه لا يمكن فصل جولة المواجهات الجديدة بين القوات و"حزب الله" عن التوقيت الذي جاءت فيه والمكان والسياق العام.



وأوضح لموقع "الحرة" أن "الإدارة لاتزال تنظر إلى وجود السلاح بيد على الحدود كعبء كبير يقتضي معالجته".



مسعى الإدارة لمعالجة قضية سلاح الحزب الموجود على الحدود يأتي من منطلق المخاوف والمؤشرات التي تدلل على ضلوع الجماعة بما تشهده الداخلية من أحداث، بحسب التقرير.

وكانت آخر هذه الأحداث عمليات التمرد التي جرت في مناطق عديدة بالساحل، فيما ردت عليها القوات بحملة عسكرية تخللتها عمليات قتل ميداني استهدفت أفرد المكون العلوي.



ومن جانب آخر، لا يستبعد الخبير ملاعب أن تكون الجولة الجديدة من المواجهات مرتبطة بخصوصية المكان الذي جرت فيه وما قد يحتويه.



ويتابع حديثه: "لا يزال يحتفظ بأسلحته في المكان الذي جرت فيه المواجهة".



وبالإضافة إلى ذلك لا يزال يعول ويتمسك بخطوط التهريب التي يعبر الحدود السورية-اللبنانية، منذ عقود، بحسب الخبير الاستراتيجي.



ماذا بعد؟

ويبلغ طول الحدود بين ولبنان نحو 300 كيلومتر، وكانت هذه الحدود في عهد نظام الأسد تحولت إلى أرض "مشاع" استخدمها "حزب الله" لتهريب الأسلحة والذخائر وحبوب "الكبتاغون".



ولم يكن أن يتم ذلك، خلال السنوات الماضية، إلا بموجب سياسة "هادئة" يعتبر خبراء ومراقبون أنها ما تزال مستمرة حتى الآن.



وتستند هذه السياسة على المعابر غير الشرعية من جهة، بينما تقوم من جهة أخرى على عمل العصابات التي استخدمها "حزب الله" كواجهات لتمرير أعماله المتعلقة بالتهريب، ولتثبيت أسس "الاقتصاد الموازي" المرتبط به.



وقالت وزارة ، في بيان الاثنين، إن وزير الوطني، ميشال منسى، أجرى اتصالا بنظيره السوري، مرهف أبو قصرة، وبحثا التطورات الحاصلة على الحدود اللبنانية- .



وأضاف البيان أنه جرى الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين على أن يستمر التواصل بين مديرية في الجيش اللبناني، والمخابرات .



ومن جهته، أكد المكتب الإعلامي في وزارة الجانبين على وقف إطلاق النار على الحدود، وتعزيز التنسيق والتعاون بينهما، بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية للأنباء (سانا).



وكانت القوات خاضت مواجهات حدودية مع "حزب الله"، في شباط الماضي.



وبعد اشتباكات استمرت لأيام، حينها، وتركزت جهة مدينة القصير بريف حمص وسط البلاد،أعلنت وزارة في دمشق أنها تمكنت من تأمين الحدود.



وأكد مدير التوجيه في الجيش اللبناني، العميد حسين غدار، في تلك الفترة لموقع "الحرة"، أن التنسيق بين الجيش اللبناني وهيئة الأركان قائم لضبط الحدود "من خلال مكتب التعاون والتنسيق بين البلدين".



وقال غدار، إن "الجيش اللبناني يضبط الحدود ضمن الإمكانات المتوفرة لديه، وقد اتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك".



ويعتقد الخبير ملاعب أنه يوجد توجه رسمي على كافة المستويات في "يشدد على حصرية السلاح بالدولة . وكذلك الأمر بالنسبة لخيار السلم والحرب".



ويضيف: "وبالتالي انتقلنا من حالة الجيش اللبناني الذي كان يتماهى مع أعمال في إلى الجيش الذي عاد إلى دوره الصحيح".



وفي حال لم تشهد المرحلة المقبلة دوراً حقيقياً للجيش اللبناني ستكون نتائج أي مواجهة فردية على الحدود مع "كارثية"، وفق الخبير.



ولا تمتلك وزارة أي رفاهية لفتح أكثر من جبهة الآن، كما يقول الباحث السوري شعبان.