هل بدأ "حزب الله" حرباً ضد سوريا الجديدة؟ خبراء يتحدّثون

المواجهات التي اندلعت في اليومين الماضيين على حدود سوريا ولبنان، ليست الأولى من نوعها بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بل هي الثانية والأشد أيضا من حيث الخسائر التي خلفتها، وعلى مستوى نوعية السلاح الذي استخدمها الطرفان.
والاشتباكات بين قوات الإدارة السورية
الجديدة ومسلحين من حزب الله
، ينشطون في عدة مواقع وقرى وبلدات حدودية، انتهت باتفاق بنص مقتضب بين وزارتي الدفاع السورية
واللبنانية.
ورغم أن الاتفاق كان كفيلاً بإيقاف الصواريخ والقذائف التي أطلقت من الجانب السوري باتجاه اللبناني وبالعكس، وتخفيف حدة التوتر التي عكستها تحركات وحشود القوات على الأرض، فإنه لا يمكن اعتباره "حلاً شاملاً ومستداماً"، كما يقول خبراء ومراقبون، وفق ما ذكر تقريرٌ جديد لموقع "الحرة".
ويقول الموقع إن الأسباب التي تقف وراء اندلاع المواجهات للمرة الثانية على التوالي بعد سقوط الأسد، هي أبعد من "حادثة اختطاف" أسفرت عن مقتل 3 جنود سوريين وجرى تحميل "حزب الله" مسؤوليتها.
وفعلياً، يتصل الأمر بالنوايا المرتبطة بفرض حالة من "الاستنزاف" على الأرض، كما يقول الباحث السوري، نوار شعبان، وبـ3 عوامل أشار إليها الخبير الاستراتيجي اللبناني، ناجي ملاعب، في حديثه لموقع "الحرة".
"عوامل واستنزاف"
يعتقد شعبان، وهو باحث في مركز "حرمون للدراسات المعاصرة"، أن "حزب الله" يحاول
استنزاف قوات الإدارة السورية
على طول الحدود السورية-اللبنانية، وهو الأمر الذي ينطبق على المواجهات الجديدة والتي سبقتها، في شهر شباط.
وبحسب شعبان، "يحاول حزب الله
جر وزارة الدفاع السورية
إلى معارك مفتوحة في مسعى لاستنزافها واستغلالاً من حزب الله
للجبهات الأخرى المفتوحة ضد قوات إدارة أحمد الشرع. كالساحل مثلاً".
ومن جهته، يشير الخبير الاستراتيجي اللبناني ملاعب إلى أنه لا يمكن فصل جولة المواجهات الجديدة بين القوات السورية
و"حزب الله" عن التوقيت الذي جاءت فيه والمكان والسياق العام.
وأوضح لموقع "الحرة" أن "الإدارة السورية
لاتزال تنظر إلى وجود السلاح بيد حزب الله
على الحدود كعبء كبير يقتضي معالجته".
مسعى الإدارة السورية
لمعالجة قضية سلاح الحزب الموجود على الحدود يأتي من منطلق المخاوف والمؤشرات التي تدلل على ضلوع الجماعة اللبنانية
بما تشهده سوريا
الداخلية من أحداث، بحسب التقرير.
وكانت آخر هذه الأحداث عمليات التمرد التي جرت في مناطق عديدة بالساحل، فيما ردت عليها القوات السورية
بحملة عسكرية تخللتها عمليات قتل ميداني استهدفت أفرد المكون العلوي.
ومن جانب آخر، لا يستبعد الخبير ملاعب أن تكون الجولة الجديدة من المواجهات مرتبطة بخصوصية المكان الذي جرت فيه وما قد يحتويه.
ويتابع حديثه: "لا يزال حزب الله
يحتفظ بأسلحته في المكان الذي جرت فيه المواجهة".
وبالإضافة إلى ذلك لا يزال يعول ويتمسك بخطوط التهريب التي يعبر الحدود السورية-اللبنانية، منذ عقود، بحسب الخبير الاستراتيجي.
ماذا بعد؟
ويبلغ طول الحدود بين سوريا
ولبنان نحو 300 كيلومتر، وكانت هذه الحدود في عهد نظام الأسد تحولت إلى أرض "مشاع" استخدمها "حزب الله" لتهريب الأسلحة والذخائر وحبوب "الكبتاغون".
ولم يكن أن يتم ذلك، خلال السنوات الماضية، إلا بموجب سياسة "هادئة" يعتبر خبراء ومراقبون أنها ما تزال مستمرة حتى الآن.
وتستند هذه السياسة على المعابر غير الشرعية من جهة، بينما تقوم من جهة أخرى على عمل العصابات التي استخدمها "حزب الله" كواجهات لتمرير أعماله المتعلقة بالتهريب، ولتثبيت أسس "الاقتصاد الموازي" المرتبط به.
وقالت وزارة الدفاع اللبنانية
، في بيان الاثنين، إن وزير الدفاع
الوطني، ميشال منسى، أجرى اتصالا بنظيره السوري، مرهف أبو قصرة، وبحثا التطورات الحاصلة على الحدود اللبنانية- السورية
.
وأضاف البيان أنه جرى الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين على أن يستمر التواصل بين مديرية في الجيش اللبناني، والمخابرات السورية
.
ومن جهته، أكد المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع السورية اتفاق
الجانبين على وقف إطلاق النار على الحدود، وتعزيز التنسيق والتعاون بينهما، بحسب ما نقلت الوكالة السورية
الرسمية للأنباء (سانا).
وكانت القوات السورية
خاضت مواجهات حدودية مع "حزب الله"، في شباط الماضي.
وبعد اشتباكات استمرت لأيام، حينها، وتركزت جهة مدينة القصير بريف حمص وسط البلاد،أعلنت وزارة الدفاع
في دمشق أنها تمكنت من تأمين الحدود.
وأكد مدير التوجيه في الجيش اللبناني، العميد حسين غدار، في تلك الفترة لموقع "الحرة"، أن التنسيق بين الجيش اللبناني وهيئة الأركان السورية
قائم لضبط الحدود "من خلال مكتب التعاون والتنسيق بين البلدين".
وقال غدار، إن "الجيش اللبناني يضبط الحدود ضمن الإمكانات المتوفرة لديه، وقد اتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك".
ويعتقد الخبير ملاعب أنه يوجد توجه رسمي على كافة المستويات في لبنان
"يشدد على حصرية السلاح بالدولة اللبنانية
. وكذلك الأمر بالنسبة لخيار السلم والحرب".
ويضيف: "وبالتالي انتقلنا من حالة الجيش اللبناني الذي كان يتماهى مع أعمال حزب الله
في سوريا
إلى الجيش الذي عاد إلى دوره الصحيح".
وفي حال لم تشهد المرحلة المقبلة دوراً حقيقياً للجيش اللبناني ستكون نتائج أي مواجهة فردية على الحدود مع سوريا
"كارثية"، وفق الخبير.
ولا تمتلك وزارة الدفاع السورية
أي رفاهية لفتح أكثر من جبهة الآن، كما يقول الباحث السوري شعبان.
وبينما يؤكد على ضرورة أن يتم التعاطي السوري مع هكذا نوع من أحداث "بمنطق الدولة"، لا يستبعد الباحث أن يواصل "حزب الله" القيام بهجمات مماثلة، في مسعى منه لاستنزاف قوات الإدارة السورية في دمشق وولكي يحدث "بلبلة إعلامية" تعود عليها بالسلب. (الحرة)