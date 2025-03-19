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لبنان
مسح صناعي مرتقب.. ووزير الصناعة يحيل شبهات للتفتيش
Lebanon 24
19-03-2025
|
06:47
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عقدت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة
النائب
فريد البستاني وحضور وزير الصناعة جو عيسى الخوري والنواب الأعضاء.
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قال
النائب
البستاني بعد الجلسة: "اجتمعت لجنة الاقتصاد واستمعنا إلى وزير الصناعة جو عيسى الخوري وطلبنا منه ان يشرح رؤيته الجديدة للوزارة وكان هناك نقاش حول العناوين
الكبيرة
للخطة، واكد الوزير عيسى الخوري ان هناك 240 الف وظيفة في هذا القطاع المهم. نحن نعرف انه منذ سنوات كان هناك عجز تجاري سنوي والعجز المتراكم على خزينة الدولة هو من هذا العجز التجاري وكان هناك تعويض لهذا الفرق بنسبة تحويل اللبنانيين المغتربين والخدمات والسياحة. واذا اردنا ان نحل المشكلة يجب ان نزيد التصدير ونعتبر ان
لدينا
قوة في التصدير كما تحدث الوزير عن موضوع المكننة وانه في فترة ثلاثة اشهر تتم المكننة في
الوزارة
وتسهل أمور المواطنين".
ختم:" اللافت انه إذا أرادوا اجراء مسح صناعي فهناك سبعة
الاف
رخصة صناعية واكد الزملاء ان هناك شبهات في
الوزارة
واللجنة استمعت لعدة اطراف في الاعلام وغير الاعلام واكد الوزير انه أحالها إلى التفتيش المركزي وانا أتابعها مع الوزير كما تناول موضوع المناطق الصناعية كما لديه ورش عمل عدة ويعمل على هذا الموضوع ونحن سنتابعها كما ان الوزير يتابع موضوع المرفأ كما دعونا إلى توحيد المعايير في كل الوزارات وبالنسبة لموضوع النافعة فساتواصل مع المعنيين لنعرف إلى اين وصلنا في هذا الموضوع". (الوكالة الوطنية)
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