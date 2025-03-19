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لبنان

الرئيس عون بحث في سبل تعزيز العلاقات مع سفيرة بولندا

Lebanon 24
19-03-2025 | 07:08
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 بحث رئيس الجمهورية  العماد جوزاف عون مع سفيرة بولندا في لبنان Aleksandra Bukowska-McCabe في ‏سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى جولة أفق حول الأوضاع الإقليمية.
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