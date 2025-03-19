سبل دعم "تلفزيون لبنان" بين مرقص وسفير سلطنة عمان

استقبل وزير الإعلام الدكتور بول مرقص في مكتبه في ، سفير سلطنة عمان الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، وكان عرض للعلاقات الثنائية بين ، لاسيما الإعلامية منها وسبل تطويرها.

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وتناول الجانبان سبل دعم "تلفزيون لبنان" على الصعد كافة.



كذلك استقبل مرقص السفير الإيطالي فابريتسيو مارتشيلي، وقال بعد اللقاء: "تشرفت باستقبال سفير إيطاليا، وبحثنا في مواضيع تعاون مشتركة بين بلدينا، في حقل الاعلام. واقترحت عليه بعض الأفكار المتعلقة بتطوير هذا التعاون، تحديدا مع "تلفزيون لبنان".

أضاف: "اتفقنا على لقاءات أخرى مستقبلية في هذا الصدد، تتضمن أفكارا إضافية لتلك التي طرحناها اليوم".



من جهته، عبر السفير الايطالي عن سعي سفارة بلاده الدائم "للتعاون بشكل مثمر مع وزارة الاعلام"، معلنا "ان العمل جار على تزويد "تلفزيون لبنان" برامج إيطالية.

وأكد "ان اللقاءات ستستمر للتوصل الى نتائج جيدة في مجال التعاون الاعلامي بين الجانبين".