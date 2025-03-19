الإستعدادات لإطلاق "مهرجانات بعلبك الدولية" انطلقت

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التقى وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع رئيسة مهرجانات بعلبك نايلة دي فريج واعضاء اللجنة: جومانة دبانة، اعتدال حيدر، خليل، ألغا طراد وجان لوي مانغي.ولفتت دي فريح اثر اللقاء الى أنه : "كان لا بد من زيارة الوزير سلامة لتهنئة توليه مهام وهذا سرنا كثيرا، وكانت مناسبة لوضعه في اجواء التحضيرات الجارية استعدادًا لإطلاق فعاليات مهرجانات بعلبك، والبرنامج المقرر حيث نأمل ان ينال اعجاب محبي مهرجانات بعلبك من والخارج. وطبعا وجهنا دعوة للوزير للمشاركة في افتتاح المهرجانات في ال25 من شهر تموز المقبل ان شاء الله. (الوكالة للإعلام)