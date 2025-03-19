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لبنان

الإستعدادات لإطلاق "مهرجانات بعلبك الدولية" انطلقت

Lebanon 24
19-03-2025 | 07:40
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التقى وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع  رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك الدولية نايلة دي فريج واعضاء اللجنة: جومانة دبانة، اعتدال حيدر، لبنى خليل، ألغا طراد وجان لوي مانغي.
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ولفتت دي فريح اثر اللقاء الى أنه : "كان لا بد من زيارة الوزير سلامة لتهنئة توليه مهام الوزارة وهذا سرنا كثيرا، وكانت مناسبة لوضعه في اجواء التحضيرات الجارية استعدادًا لإطلاق فعاليات مهرجانات بعلبك، والبرنامج المقرر حيث نأمل ان ينال اعجاب محبي مهرجانات بعلبك من لبنان والخارج. وطبعا وجهنا دعوة للوزير للمشاركة في افتتاح المهرجانات في ال25 من شهر تموز المقبل ان شاء الله. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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