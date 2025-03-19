تقدم أعمال إعادة تأهيل مرفق فرز النفايات في الكرنتينا

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أشار بيان مكتب الامم المتحدة في بيروت undp الى أنه "نُظمت اليوم زيارة ميدانية إلى مرفق فرز النفايات في الكرنتينا لتقييم التقدم المحرز في أعمال إعادة تأهيله، بمشاركة وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، وذلك في إطار "برنامج التأهيل البيئي الملح وإدارة النفايات في بيروت "، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون الوثيق مع وزارة البيئة ومحافظة بيروت. ويموّل هذا المشروع الصندوق الائتماني المخصص للبنان، وهو صندوق ائتماني متعدد المانحين يديره البنك الدولي، بهدف استعادة الدور الأساسي للمرفق في نظام إدارة النفايات في بيروت".وذكر أن "المرفق تعرض لأضرار جسيمة جراء انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، ويجري العمل حاليا على إعادة تأهيله بالكامل، ومن المتوقع إنجازه بحلول تاريخ إتمام المشروع المخطط له في تشرين الأول 2025. وقد أتاحت الزيارة فرصة للمسؤولين للاطلاع على أعمال إعادة التأهيل الجارية ومناقشة الدور الحيوي للمرفق في البنية التحتية لإدارة النفايات في بيروت".وأوضح أنه "عند اكتمال أعمال إعادة تأهيل مرفق الفرز، ستكون لديه القدرة على معالجة 1,250 طن من النفايات يوميا، ليخدم كلا من مدينة بيروت وقضاء المتن. ومن المقرر الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل بحلول تاريخ إتمام المشروع المخطط له في تشرين الأول 2025، مما يشكل خطوة أساسية نحو استعادة خدمات إدارة النفايات الصلبة في بيروت". (الوكالة للإعلام)