الجيش: تفجير ذخائر في بلدة كفرشوبا – حاصبيا

Advertisement

صدر عن - الآتي:"بتاريخ 19 /3 /2025، ما بين الساعة 15.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة كفرشوبا – حاصبيا".