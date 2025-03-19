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لبنان

مقتل أحد المطلوبين... إليكم ما جرى في بلدة برقايل

Lebanon 24
19-03-2025 | 10:32
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نفذت قوة من مخابرات الجيش مداهمة في بلدة برقايل – عكار، بحثاً عن مطلوبين.
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وبحسب معلومات "لبنان 24"، تعرّضت القوة لإطلاق نار، فردّ عناصرها على مصادر النيران، ما أدى إلى مقتل المطلوب م. م. س، وإصابة أحد العسكريين بجروحٍ.
 
 
 
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