مقتل أحد المطلوبين... إليكم ما جرى في بلدة برقايل

نفذت قوة من مخابرات الجيش مداهمة في بلدة برقايل – ، بحثاً عن مطلوبين.

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وبحسب معلومات "لبنان 24"، تعرّضت القوة لإطلاق نار، فردّ عناصرها على مصادر النيران، ما أدى إلى مقتل المطلوب م. م. س، وإصابة أحد العسكريين بجروحٍ.