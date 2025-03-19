وزير الدفاع تابع التطورات الميدانية على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية

تابع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى التطورات الميدانية على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية، وأجرى لهذه الغاية سلسلة اتصالات تمحورت حول الاجراءات المتخذة للحفاظ على الاستقرار هناك.
وكانت للوزير منسى سلسلة لقاءات دبلوماسية وقضائية ونيابية واجتماعية. وفي هذا السياق، تناول مع سفيرة اليونان في لبنان
ديسبينا كوكولوبولو سبل تعزيز العلاقات
الثنائية والتعاون العسكري بين البلدين
، مع تسليط الضوء على التنسيق القائم بين الجيش اللبناني والوحدة اليونانية المشاركة في اليونيفيل في جنوب لبنان
.
كما بحث الوزير منسى مع سفيرة سويسرا في لبنان
ماريون ويشلت، العلاقات
الثنائية في المجالات كافة، وتم التطرق خلال اللقاء الى التطورات الإقليمية.
وعرض وزير الدفاع أيضاً مع النائب
فادي كرم لآخر التطورات والاوضاع الأمنية في البلاد.
واطلع من رئيس جمعية فرسان مالطا اللبنانية
مروان صحناوي على النشاطات الإنسانية والطبيّة التي تقوم بها الجمعية بالتعاون مع الجيش اللبناني.
واستقبل منسى رئيس المحكمة العسكرية
العميد وسيم فياض مع وفد ضم قضاة وضباط الهيئة العسكرية
الدائمة،.وكان عرض لسير عمل الهيئة. ونوه الوزير منسىى بجهودهم ، داعياً الى متابعة عملهم بشفافية وحرفية لإرساء العدالة بدقة وتجرد. (الوكالة الوطنية
للإعلام)