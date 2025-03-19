وزير الدفاع تابع التطورات الميدانية على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية

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تابع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى التطورات الميدانية على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية، وأجرى لهذه الغاية سلسلة اتصالات تمحورت حول الاجراءات المتخذة للحفاظ على الاستقرار هناك.وكانت للوزير منسى سلسلة لقاءات دبلوماسية وقضائية ونيابية واجتماعية. وفي هذا السياق، تناول مع سفيرة اليونان في ديسبينا كوكولوبولو سبل تعزيز الثنائية والتعاون العسكري بين ، مع تسليط الضوء على التنسيق القائم بين الجيش اللبناني والوحدة اليونانية المشاركة في اليونيفيل في جنوب .كما بحث الوزير منسى مع سفيرة سويسرا في ماريون ويشلت، الثنائية في المجالات كافة، وتم التطرق خلال اللقاء الى التطورات الإقليمية.وعرض وزير الدفاع أيضاً مع فادي كرم لآخر التطورات والاوضاع الأمنية في البلاد.واطلع من رئيس جمعية فرسان مالطا مروان صحناوي على النشاطات الإنسانية والطبيّة التي تقوم بها الجمعية بالتعاون مع الجيش اللبناني.واستقبل منسى رئيس المحكمة العميد وسيم فياض مع وفد ضم قضاة وضباط الهيئة الدائمة،.وكان عرض لسير عمل الهيئة. ونوه الوزير منسىى بجهودهم ، داعياً الى متابعة عملهم بشفافية وحرفية لإرساء العدالة بدقة وتجرد. (الوكالة للإعلام)