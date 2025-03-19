Advertisement

لبنان

اجتماع بين وزيرة الشؤون الاجتماعية وسفير تونس لبحث المبادرات المشتركة

Lebanon 24
19-03-2025 | 11:04
A-
A+
Doc-P-1335606-638780008743231295.png
Doc-P-1335606-638780008743231295.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اجتمعت وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيّد مع سفير تونس في لبنان بوراوي الإمام، في اطار التهنئة والتعارف، وكان عرض لكيفيّة تعزيز التعاون بين البلدين بالنسبة للقضايا الإجتماعية كافة، وإعادة تفعيل بعض المبادرات السابقة عبر جامعة الدول العربية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ملف النازحين السوريين محور لقاء بين البيسري ووزيرة الشؤون الاجتماعية
lebanon 24
19/03/2025 18:51:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد لحضور جلسة مجلس الوزراء (الجديد)
lebanon 24
19/03/2025 18:51:24 Lebanon 24 Lebanon 24
حملة على وزيرة الشؤون الاجتماعية بعد حديثها عن"عودة طوعية وآمنة" للسوريين
lebanon 24
19/03/2025 18:51:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عن عودة النازحين السوريين: وزيرة الشؤون الاجتماعية تكشف موقف لبنان
lebanon 24
19/03/2025 18:51:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:26 | 2025-03-19
12:26 | 2025-03-19
12:17 | 2025-03-19
12:10 | 2025-03-19
12:01 | 2025-03-19
12:00 | 2025-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24