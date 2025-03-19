اجتماع بين وزيرة الشؤون الاجتماعية وسفير تونس لبحث المبادرات المشتركة

اجتمعت وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيّد مع سفير تونس في بوراوي الإمام، في اطار التهنئة والتعارف، وكان عرض لكيفيّة التعاون بين بالنسبة للقضايا الإجتماعية كافة، وإعادة تفعيل بعض المبادرات السابقة عبر جامعة .

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