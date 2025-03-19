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لبنان

إليكم عطلة المدارس في عيدي الفطر وبشارة السيدة العذراء

Lebanon 24
19-03-2025 | 11:18
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أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ، مذكرتين حددت فيهما عطلة المدارس في عيد الفطر المبارك وعيد بشارة السيدة العذراء.
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عيد البشارة:

المذكرة الأولى تتعلق بإقفال الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية والخاصة في دوامي قبل الظهر و بعده ، بمناسبة عيد بشارة السيدة مريم العذراء. وجاء فيها:

تقفل الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة في دوامي قبل الظهر وبعده على اختلاف انواعها ومراحلها يوم الثلاثاء الواقع في 25 آذار 2025،
 
عيد الفطر:

المذكرة الثانية تتعلق بإقفال الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية والخاصة في دوامي قبل الظهر وبعده بمناسبة عيد الفطر السعيد. وجاء فيها:

تقفل الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة في دوامي قبل وبعده على اختلاف انواعها ومراحلها اعتبارا من صباح اول ايام عيد الفطر السعيد ولغاية مساء يوم الأربعاء الواقع في 2/4/2025.
 
وبهذه المناسبة تتقدم وزيرة التربية والتعليم العالي من جميع العاملين في الحقل التربوي في القطاعين الرسمي والخاص بأصدق التمنيات وتثمن عاليا جهودهم للقيام بالدور الوطني المطلوب منهم. (الوكالة الوطنية للإعلام)
 
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