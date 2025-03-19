إليكم عطلة المدارس في عيدي الفطر وبشارة السيدة العذراء

أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي
، مذكرتين حددت فيهما عطلة المدارس في عيد الفطر المبارك وعيد بشارة
السيدة العذراء.
عيد البشارة:
المذكرة الأولى تتعلق بإقفال الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية
والخاصة في دوامي قبل الظهر و بعده ، بمناسبة عيد بشارة
السيدة مريم العذراء. وجاء فيها:
تقفل الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية
والخاصة في دوامي قبل الظهر وبعده على اختلاف انواعها ومراحلها يوم الثلاثاء الواقع في 25 آذار
2025،
عيد الفطر:
المذكرة الثانية تتعلق بإقفال الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية
والخاصة في دوامي قبل الظهر وبعده بمناسبة عيد الفطر السعيد
. وجاء فيها:
تقفل الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية
والخاصة في دوامي قبل وبعده على اختلاف انواعها ومراحلها اعتبارا من صباح اول ايام عيد الفطر السعيد
ولغاية مساء يوم الأربعاء الواقع في 2/4/2025.
وبهذه المناسبة تتقدم وزيرة التربية والتعليم العالي من جميع العاملين في الحقل التربوي في القطاعين الرسمي والخاص بأصدق التمنيات وتثمن عاليا جهودهم للقيام بالدور الوطني المطلوب منهم. (الوكالة الوطنية للإعلام)