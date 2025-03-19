إليكم عطلة المدارس في عيدي الفطر وبشارة السيدة العذراء

Advertisement

أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما ، مذكرتين حددت فيهما عطلة المدارس في عيد الفطر المبارك وعيد السيدة العذراء.المذكرة الأولى تتعلق بإقفال الثانويات والمدارس والمعاهد والخاصة في دوامي قبل الظهر و بعده ، بمناسبة عيد السيدة مريم العذراء. وجاء فيها:تقفل الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية والخاصة في دوامي قبل الظهر وبعده على اختلاف انواعها ومراحلها يوم الثلاثاء الواقع في 25 2025،المذكرة الثانية تتعلق بإقفال الثانويات والمدارس والمعاهد والخاصة في دوامي قبل الظهر وبعده بمناسبة عيد الفطر . وجاء فيها:تقفل الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية والخاصة في دوامي قبل وبعده على اختلاف انواعها ومراحلها اعتبارا من صباح اول ايام عيد الفطر ولغاية مساء يوم الأربعاء الواقع في 2/4/2025.