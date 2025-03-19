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لبنان

اشتباك في عكّار خلال عملية توقيف.. الجيش يكشف ما حصل

Lebanon 24
19-03-2025 | 13:57
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
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بتاريخ 19 /3 /2025، أثناء تنفيذ دورية من مديرية المخابرات في بلدة برقايل – عكار عملية توقيف المواطن (و.س.) المطلوب لإطلاقه النار وتورطه في الإشكال الذي وقع في البلدة المذكورة بتاريخ 18/3/2025، أطلق النار على الدورية من سلاح حربي، ما أدى إلى تعرّض أحد العسكريين لإصابة متوسطة.
 
 
على أثر ذلك، ردّ العناصر بالمثل ما أسفر عن مقتل المطلوب وشخص آخر كان برفقته. كما ضُبط في حوزته السلاح الحربي بالإضافة إلى رمانة يدوية.
 
وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
 
 
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