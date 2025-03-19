اشتباك في عكّار خلال عملية توقيف.. الجيش يكشف ما حصل

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه الآتي:

Advertisement

بتاريخ 19 /3 /2025، أثناء تنفيذ دورية من مديرية المخابرات في بلدة برقايل – عملية توقيف المواطن (و.س.) المطلوب لإطلاقه النار وتورطه في الإشكال الذي وقع في البلدة المذكورة بتاريخ 18/3/2025، أطلق النار على الدورية من حربي، ما أدى إلى تعرّض أحد العسكريين لإصابة متوسطة.

على أثر ذلك، ردّ العناصر بالمثل ما أسفر عن مقتل المطلوب وشخص آخر كان برفقته. كما ضُبط في حوزته السلاح بالإضافة إلى رمانة يدوية.

وسُلمت المضبوطات وبوشر بإشراف المختص.