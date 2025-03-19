خبر ينتشر يطال جنبلاط.. هكذا علّق الأخير عليه

علّق الرّئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" على ما تمّ تداوله عن أنّ الرئيس السوري الإنتقالي اشترط عليه اتخاذ موقفٍ ضدَّ "حزب الله" مُقابل تحديد موعدٍ ثانٍ لزيارة .

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وفي تصريحٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، قال جنبلاط: "لا معلومات لديّ حول هذه النظريات".