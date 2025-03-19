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لبنان

خبر ينتشر يطال جنبلاط.. هكذا علّق الأخير عليه

Lebanon 24
19-03-2025 | 14:32
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علّق الرّئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط على ما تمّ تداوله عن أنّ الرئيس السوري الإنتقالي أحمد الشرع اشترط عليه اتخاذ موقفٍ ضدَّ "حزب الله" مُقابل تحديد موعدٍ ثانٍ لزيارة سوريا.
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وفي تصريحٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، قال جنبلاط: "لا معلومات لديّ حول هذه النظريات".
 
 
 
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