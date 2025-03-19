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لبنان
وزير الدفاع تابع التطورات الميدانية على الحدود الشمالية الشرقية
Lebanon 24
19-03-2025
|
16:18
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تابع وزير
الدفاع
الوطني اللواء ميشال منسى، التطورات الميدانية على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية، وأجرى لهذه الغاية سلسلة اتصالات تمحورت حول الاجراءات المتخذة للحفاظ على الاستقرار هناك.
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الى ذلك كان
لوزير
الدفاع
سلسلة لقاءات ديبلوماسية وقضائية ونيابية واجتماعية.
في هذا السياق، تناول الوزير منسى مع سفيرة اليونان في
لبنان
ديسبينا كوكولوبولو سبل تعزيز
العلاقات
الثنائية والتعاون العسكري بين
البلدين
، مع تسليط الضوء على التنسيق القائم بين الجيش اللبناني والوحدة اليونانية المشاركة في اليونيفيل في جنوب
لبنان
.
كذلك، بحث منسى مع سفيرة سويسرا في
لبنان
ماريون ويشلت،
العلاقات
الثنائية في المجالات كافة، وتم التطرق خلال اللقاء الى التطورات الإقليمية.
وعرض منسى أيضاً مع
النائب
فادي كرم لآخر التطورات والاوضاع الأمنية في البلاد.
واطلع وزير
الدفاع
من رئيس "جمعية فرسان مالطا"
اللبنانية
، مروان صحناوي، على النشاطات الإنسانية والطبيّة التي تقوم بها الجمعية بالتعاون مع الجيش.
واستقبل وزير الدفاع رئيس المحكمة
العسكرية
العميد وسيم فياض على رأس وفد ضم قضاة وضباط الهيئة
العسكرية
الدائمة، وكان عرض لسير عمل الهيئة. ونوه الوزير منسىى بجهودهم داعياً الى متابعة عملهم بشفافية وحرفية لإرساء العدالة بدقة وتجرد.
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