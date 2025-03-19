وزير الدفاع تابع التطورات الميدانية على الحدود الشمالية الشرقية

تابع وزير الوطني اللواء ميشال منسى، التطورات الميدانية على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية، وأجرى لهذه الغاية سلسلة اتصالات تمحورت حول الاجراءات المتخذة للحفاظ على الاستقرار هناك.

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الى ذلك كان سلسلة لقاءات ديبلوماسية وقضائية ونيابية واجتماعية.



في هذا السياق، تناول الوزير منسى مع سفيرة اليونان في ديسبينا كوكولوبولو سبل تعزيز الثنائية والتعاون العسكري بين ، مع تسليط الضوء على التنسيق القائم بين الجيش اللبناني والوحدة اليونانية المشاركة في اليونيفيل في جنوب .



كذلك، بحث منسى مع سفيرة سويسرا في ماريون ويشلت، الثنائية في المجالات كافة، وتم التطرق خلال اللقاء الى التطورات الإقليمية.

وعرض منسى أيضاً مع فادي كرم لآخر التطورات والاوضاع الأمنية في البلاد.



واطلع وزير من رئيس "جمعية فرسان مالطا" ، مروان صحناوي، على النشاطات الإنسانية والطبيّة التي تقوم بها الجمعية بالتعاون مع الجيش.



واستقبل وزير الدفاع رئيس المحكمة العميد وسيم فياض على رأس وفد ضم قضاة وضباط الهيئة الدائمة، وكان عرض لسير عمل الهيئة. ونوه الوزير منسىى بجهودهم داعياً الى متابعة عملهم بشفافية وحرفية لإرساء العدالة بدقة وتجرد.