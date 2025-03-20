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لبنان

"التيار" يحاول تجنب المعركة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-03-2025 | 02:30
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يحاول "التيار الوطني الحر" تجنب المعركة البلدية في عدد كبير من البلدات الصغيرة والكبيرة بحجة انه يريد التوافق مع الاحزاب الاخرى او ترك الحرية للعائلات.
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وبحسب المصادر فإن "التيار" خائف من انكشاف ازمته الشعبية قبل الانتخابات النيابية ما سيؤثر سلبا على قدرته التجييرية لذلك لا يريد خوض معركة بلدية قاسية.
وترى المصادر ان "التيار" سيشارك في بعض المعارك البلدية لكنه لن يخوض معركة تغيير الخارطة البلدية في الاقضية كما كان يطرح نفسه في السنوات السابقة.
 
المصدر: لبنان 24
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