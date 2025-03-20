"التيار" يحاول تجنب المعركة

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"التيار الوطني الحر" تجنب المعركة البلدية في عدد كبير من الصغيرة والكبيرة بحجة انه يريد التوافق مع الاحزاب الاخرى او ترك الحرية للعائلات.وبحسب المصادر فإن "التيار" خائف من انكشاف ازمته قبل الانتخابات النيابية ما سيؤثر سلبا على قدرته التجييرية لذلك لا يريد خوض بلدية قاسية.وترى المصادر ان "التيار" سيشارك في بعض المعارك البلدية لكنه لن يخوض الخارطة البلدية في الاقضية كما كان يطرح نفسه في السنوات السابقة.