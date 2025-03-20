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لبنان
لا دفاتر سيارات
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
20-03-2025
|
03:45
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لا تزال تشهد "النافعة" أزمة تتعلق بعدم توفر دفاتر
السيارات
، فيحصل المواطنون على وصل، على الرغم من تسديدهم الرسوم بالدولار.
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وينتظر المواطنون اتصالا من موظفي "النافعة" لاعلامهم عن وصول دفاتر
السيارات
الخاصة بهم، بعد شراء مركباتهم أو فك رهنها.
المصدر:
لبنان 24
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