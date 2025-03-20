Advertisement

لبنان

لا دفاتر سيارات

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
20-03-2025 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1335860-638780566053468976.PNG
Doc-P-1335860-638780566053468976.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لا تزال تشهد "النافعة" أزمة تتعلق بعدم توفر دفاتر السيارات، فيحصل المواطنون على وصل، على الرغم من تسديدهم الرسوم بالدولار.
Advertisement
وينتظر المواطنون اتصالا من موظفي "النافعة" لاعلامهم عن وصول دفاتر السيارات الخاصة بهم، بعد شراء مركباتهم أو فك رهنها.
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
أخطاء فادحة في دفاتر السوق "كشفتها" الحواجز الامنية
lebanon 24
20/03/2025 12:52:07 Lebanon 24 Lebanon 24
منيمنة: نريد فتح الدفاتر لمعرفة المسؤوليات المرتبطة بالخسائر المالية
lebanon 24
20/03/2025 12:52:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة الفلسطينية للعربية: هناك صعوبة في وصول سيارات الإسعاف للمصابين بغزة
lebanon 24
20/03/2025 12:52:07 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة سُجِنَت في عهد بشار الأسد: "كنت شوف كل يوم سيارات دفن الموتى"
lebanon 24
20/03/2025 12:52:07 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:45 | 2025-03-20
06:30 | 2025-03-20
06:28 | 2025-03-20
06:26 | 2025-03-20
06:18 | 2025-03-20
06:06 | 2025-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24