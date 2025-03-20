لا دفاتر سيارات

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لا تزال تشهد "النافعة" أزمة تتعلق بعدم توفر دفاتر ، فيحصل المواطنون على وصل، على الرغم من تسديدهم الرسوم بالدولار.وينتظر المواطنون اتصالا من موظفي "النافعة" لاعلامهم عن وصول دفاتر الخاصة بهم، بعد شراء مركباتهم أو فك رهنها.