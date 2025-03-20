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لبنان

بالصور: بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية تضرر أحد المساجد في طرابلس

Lebanon 24
20-03-2025 | 02:41
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تسببت الأمطار والرياح التي ضربت شمال لبنان بأضرار مادية في عدة مناطق، وكان من بين المتضررين مسجد الطرطوسي في محلة باب الرمل ـ طرابلس، حيث تضررت قاعدة الهلال الموجودة على المسجد، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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هذه الأضرار تأتي ضمن التأثيرات التي خلفتها الرياح القوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.
 
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