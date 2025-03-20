بالصور: بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية تضرر أحد المساجد في طرابلس

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تسببت الأمطار والرياح التي ضربت شمال بأضرار مادية في عدة مناطق، وكان من بين المتضررين الطرطوسي في محلة باب الرمل ـ ، حيث تضررت قاعدة الهلال الموجودة على ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".هذه الأضرار تأتي ضمن التأثيرات التي خلفتها الرياح القوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها .