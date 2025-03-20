Advertisement

لبنان

"رهان على انتعاش السياحة".. رحلات بين بيروت وأبو ظبي بأقل من 100$

زينة كرم - Zeina Karam

|
Lebanon 24
20-03-2025 | 05:30
A-
A+
Doc-P-1335882-638780597245352888.jpg
Doc-P-1335882-638780597245352888.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 
بعد اتفاق لوقف إطلاق النار تمكّن من إنهاء الحرب الدموية التي عاشها لبنان مؤخراً، انطلقت بنشاط عملية إعادة إحياء القطاعات الحيوية بعدما شلّت الدورة الإقتصادية والمالية بشكل ملحوظ. وفي هذا الإطار، للسياحة مساحة كبيرة، كما ان تعافي هذا القطاع بشكل كامل كفيل بعودة الأمور إلى مسارها السليم.
Advertisement
من هنا، قررت Wizz Air، وهي شركة طيران منخفضة التكلفة في الإمارات العربية المتحدة، بدء رحلاتها من أبوظبي إلى بيروت ثلاث مرات في الأسبوع اعتبارًا من 4 حزيران.
 
ووفقًا لما ذكره يوهان إيدهاغن، المدير العام لشركة Wizz Air أبوظبي، فإن دخول الشركة إلى السوق هو علامة على أن لبنان يعود إلى طبيعته ويركز مجددًا على حركة السفر لزيارة الأصدقاء والعائلة، بالإضافة إلى بناء السياحة في المنطقة، مشدداً على أن هذه علامة على كيفية تفاعل المستهلكين وزيادة الطلب على الرحلات اللبنانية.
 
وأضاف أن السياحة في لبنان ستتعافى "بشكل سريع نسبيًا"، مع نمو السياحة في منطقة الشرق الأوسط بشكل ضخم.
 
وفي تفاصيل الرحلات، ستستخدم Wizz Air طائراتها من طراز إيرباص A321 ذات الهيكل الضيق والتي تضم 230 مقعدًا على رحلات بيروت. وهي طائرات ذات كثافة عالية تحتاج إلى المزيد من الركاب لتعبئة المقاعد.
 
 تبدأ أسعار التذاكر أحادية الاتجاه من أبوظبي إلى بيروت من 97 دولارًا، وهو ما تعتبره الشركة فرصة لإضافة فئة جديدة من الركاب، أولئك الذين لم يتمكنوا من السفر بأسعار معقولة من قبل، ما سيسمح للناس بالسفر أكثر مما كانوا يفعلون في السابق". وأشار إلى أن الشركة تهدف إلى جذب الجالية اللبنانية الكبيرة في الإمارات وكذلك السياح الذين يقومون برحلات قصيرة إلى بيروت.
 
تجدر الإشارة إلى أن Wizz Air أبوظبي مشروع مشترك بين Wizz Air Holding المجرية وشركة أبوظبي القابضة ADQ، ولديها شهادة مشغل جوي في الإمارات، وبدأت عملياتها في 2021 خلال جائحة كورونا. وتشمل شبكة الشركة 34 وجهة يتم خدمتها بأسطول من 12 طائرة إيرباص A320 و A321.
 
ووفق ما يتبيّن من خلال الدخول إلى موقع الشركة الإلكتروني، بإمكان المسافرين حجز رحلة للسفر من بيروت إلى أبو ظبي، اعتباراً من حزيران المقبل، بسعر ‎$63.99 للتذكرة، بينما يبلغ سعر تلك المخفّضة ‎$52.99.
 
 
إذاَ، بما أن السياحة تعد من الركائز الرئيسية لاقتصاد لبنان المتأثر بالأزمة، فإن أي حلّ بنّاء يطرح على الطاولة للنهوض بهذا القطاع يجب أن يكون مرحّباً به، خاصة مع الترقب الكبير لما سيحمله فصل الصيف من تحسّن في هذا الأفق.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
عون تسلم من وزير السياحة الغابوني رسالة من نظيره تضمنت حرصا على تعزيز العلاقات بين البلدين
lebanon 24
20/03/2025 12:52:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"بيتكوين" تهوي لأقل من 90 ألف دولار
lebanon 24
20/03/2025 12:52:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر لـ"الجزيرة": القوات الإسرائيليّة تقتحم قرى المزرعة الغربية وأبو شخيدم وكوبر شمال مدينة رام الله
lebanon 24
20/03/2025 12:52:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوت: مرة جديدة يثبت الجيش والقوى الامنية أن الرهان عليهم في محله
lebanon 24
20/03/2025 12:52:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

زينة كرم - Zeina Karam

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:45 | 2025-03-20
06:30 | 2025-03-20
06:28 | 2025-03-20
06:26 | 2025-03-20
06:18 | 2025-03-20
06:06 | 2025-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24