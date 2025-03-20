"رهان على انتعاش السياحة".. رحلات بين بيروت وأبو ظبي بأقل من 100$



بعد اتفاق لوقف إطلاق النار تمكّن من إنهاء الحرب الدموية التي عاشها مؤخراً، انطلقت بنشاط عملية إعادة إحياء القطاعات الحيوية بعدما شلّت الدورة الإقتصادية والمالية بشكل ملحوظ. وفي هذا الإطار، للسياحة مساحة كبيرة، كما ان تعافي هذا القطاع بشكل كامل كفيل بعودة الأمور إلى مسارها السليم.

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من هنا، قررت Wizz Air، وهي شركة طيران منخفضة التكلفة في الإمارات المتحدة، بدء رحلاتها من أبوظبي إلى بيروت ثلاث في الأسبوع اعتبارًا من 4 حزيران.

ووفقًا لما ذكره يوهان إيدهاغن، المدير العام لشركة Wizz Air أبوظبي، فإن دخول الشركة إلى السوق هو علامة على أن يعود إلى طبيعته ويركز مجددًا على حركة السفر لزيارة الأصدقاء والعائلة، بالإضافة إلى بناء السياحة في ، مشدداً على أن هذه علامة على كيفية تفاعل المستهلكين وزيادة الطلب على الرحلات .

وأضاف أن السياحة في ستتعافى "بشكل سريع نسبيًا"، مع نمو السياحة في منطقة الشرق الأوسط بشكل ضخم.

وفي تفاصيل الرحلات، ستستخدم Wizz Air طائراتها من طراز إيرباص A321 ذات الهيكل الضيق والتي تضم 230 مقعدًا على رحلات بيروت. وهي طائرات ذات كثافة عالية تحتاج إلى المزيد من الركاب لتعبئة المقاعد.

تبدأ أسعار التذاكر أحادية الاتجاه من أبوظبي إلى بيروت من 97 دولارًا، وهو ما تعتبره الشركة فرصة لإضافة فئة جديدة من الركاب، أولئك لم يتمكنوا من السفر بأسعار معقولة من قبل، ما سيسمح للناس بالسفر أكثر مما كانوا يفعلون في السابق". وأشار إلى أن الشركة تهدف إلى جذب الجالية في الإمارات وكذلك السياح يقومون برحلات قصيرة إلى بيروت.

تجدر الإشارة إلى أن Wizz Air أبوظبي مشروع مشترك بين Wizz Air Holding المجرية وشركة أبوظبي القابضة ADQ، ولديها شهادة مشغل جوي في الإمارات، وبدأت عملياتها في 2021 خلال جائحة كورونا. وتشمل شبكة الشركة 34 وجهة يتم خدمتها بأسطول من 12 طائرة إيرباص A320 و A321.

ووفق ما يتبيّن من خلال الدخول إلى موقع الشركة الإلكتروني، بإمكان المسافرين حجز رحلة للسفر من بيروت إلى أبو ظبي، اعتباراً من حزيران المقبل، بسعر ‎$63.99 للتذكرة، بينما يبلغ سعر تلك المخفّضة ‎$52.99.

إذاَ، بما أن السياحة تعد من الركائز الرئيسية لاقتصاد المتأثر بالأزمة، فإن أي حلّ بنّاء يطرح على الطاولة للنهوض بهذا القطاع يجب أن يكون مرحّباً به، خاصة مع الترقب الكبير لما سيحمله فصل الصيف من تحسّن في هذا الأفق.

