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لبنان

كانت ترسو خارج حوض المرفأ.. الرياح القوية تجرف باخرة من طرابلس باتجاه القليعات

Lebanon 24
20-03-2025 | 03:29
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ضربت العاصفة التي اجتاحت شمال لبنان مساء أمس طرابلس، حيث تسببت الرياح القوية في سحب الباخرة GAVE التي كانت ترسو خارج حوض المرفأ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وعلى الرغم من محاولات إيقافها، فقد جرفتها الرياح باتجاه العريضة ثم إلى منطقة القليعات في عكار حيث استقرت على الأرض. 

وتسببت العاصفة في أضرار للباخرة، مما أدى إلى  خسائر مادية.
 
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