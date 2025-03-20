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لبنان
كانت ترسو خارج حوض المرفأ.. الرياح القوية تجرف باخرة من طرابلس باتجاه القليعات
Lebanon 24
20-03-2025
|
03:29
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ضربت
العاصفة
التي اجتاحت
شمال
لبنان
مساء أمس
طرابلس
، حيث تسببت الرياح القوية في سحب
الباخرة
GAVE التي كانت ترسو خارج حوض المرفأ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وعلى الرغم من محاولات إيقافها، فقد جرفتها الرياح باتجاه العريضة ثم إلى منطقة القليعات في عكار حيث استقرت على الأرض.
وتسببت
العاصفة
في أضرار للباخرة، مما أدى إلى خسائر مادية.
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