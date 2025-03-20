كانت ترسو خارج حوض المرفأ.. الرياح القوية تجرف باخرة من طرابلس باتجاه القليعات

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ضربت التي اجتاحت مساء أمس ، حيث تسببت الرياح القوية في سحب GAVE التي كانت ترسو خارج حوض المرفأ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعلى الرغم من محاولات إيقافها، فقد جرفتها الرياح باتجاه العريضة ثم إلى منطقة القليعات في عكار حيث استقرت على الأرض.وتسببت في أضرار للباخرة، مما أدى إلى خسائر مادية.