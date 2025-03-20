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لبنان
بعد الجدل حول مسلسل "بالدم".. توضيح من نقابة القابلات القانونيات
Lebanon 24
20-03-2025
|
08:10
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أعلنت نقابة القابلات القانونيات في بيان، أنه "توضيحا لما ورد في الحلقة 14 من مسلسل بالدم الذي يعرض حاليا على شاشة MTV، حيث تجسد شخصية "آسيا كامل" دور قابلة قانونية تمارس أعمالا مخالفة للقوانين، يهمّ نقابة القابلات القانونيات في
لبنان
التأكيد على أن مهنة القابلة القانونية هي مهنة طبية وإنسانية مرخصة، يتم تدريسها في الجامعات، وتخضع لتنظيم قانوني وفقا للقانون الصادر عام 1979".
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وأشارت الى أنه "تُشرف على هذه المهنة نقابة القابلات القانونيات في
لبنان
، وهي نقابة إلزامية أنشئت بموجب
القانون
رقم 249 الصادر عام 2014، وتُعنى بتطوير المهنة وتعزيز قدرات المنتسبات إليها، مع الحرص على التزام القابلات بالإطار القانوني والمهني والأخلاقي المستند إلى القوانين والمبادئ المعمول بها في
لبنان
والعالم".
وأضاف البيان: "القابلات القانونيات في
لبنان
يعملن وفق معايير مهنية صارمة، ويتبعن برامج تدريب مستمرة لضمان تقديم رعاية صحية عالية الجودة. كما أنهن يخضعن للمحاسبة المهنية والقانونية وفقا لقانون مهنة القبالة في حال مخالفة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء". وإذ أثنت النقابة على "نجاح هذا العمل الدرامي اللبناني"، تطلعت إلى أن "يتم في
المستقبل
القريب تقديم
صورة
أكثر دقة عن مهنة القابلة القانونية، تعكس دورها الحقيقي والرائد في تقديم الرعاية الصحية الشاملة، وتعزيز صحة المرأة والطفل، ودعم الأسرة والمجتمع على المستويات الطبية والاجتماعية والنفسية".
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