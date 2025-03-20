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لبنان

الثلوج غطت مرتفعات الضنية وقطعت طرقات

Lebanon 24
20-03-2025 | 08:21
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غطّت الثلوج التي تساقطت خلال الساعات الماضية مرتفعات الضنية بالكامل، بدءًا من ارتفاع ألف متر فوق سطح البحر، مما أدى إلى إغلاق الطريق الرئيسية التي تربط الضنية بالهرمل بسبب تراكم الثلوج.  
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وترافق تساقط الثلوج مع أمطار غزيرة في المناطق الوسطى والساحلية، مصحوبة بحبات البرد، ما تسبب في تشكل السيول على الطرقات وتجمع المياه، مما أعاق حركة السير في بعض المناطق.  

كما شهدت المناطق الجبلية والمرتفعات طقسًا باردًا، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.
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