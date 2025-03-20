الثلوج غطت مرتفعات الضنية وقطعت طرقات

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غطّت الثلوج التي تساقطت خلال الساعات الماضية مرتفعات الضنية بالكامل، بدءًا من ارتفاع ألف متر فوق سطح البحر، مما أدى إلى إغلاق الرئيسية التي تربط الضنية بالهرمل بسبب تراكم الثلوج.وترافق تساقط الثلوج مع أمطار غزيرة في المناطق والساحلية، مصحوبة بحبات البرد، ما تسبب في تشكل السيول على وتجمع ، مما أعاق حركة في بعض المناطق.كما شهدت المناطق الجبلية والمرتفعات طقسًا باردًا، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.