تعميم صورة مطلوب بجرم احتيال بطريقة السحر والشّعوذة.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

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تُعمّم العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة المختص، لمشتبه به يقوم بأعمال احتيالية (سحر وشعوذة) في مناطق مختلفة من جبل . صدر عن العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العامة البلاغ التالي:تُعمّم العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة المختص، لمشتبه به يقوم بأعمال احتيالية (سحر وشعوذة) في مناطق مختلفة من جبل .

لــذلك، تطلب هذه العامة من يعرفون عنه شيئاً أو عن مكان تواجده، بمفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 901203-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات، علماً بأن كل من يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكِتمان، وفقاً للقانون