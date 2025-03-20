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لبنان
تعميم صورة مطلوب بجرم احتيال بطريقة السحر والشّعوذة.. هل من يعرف عنه شيئًا؟
Lebanon 24
20-03-2025
|
08:49
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صدر عن
المديرية
العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة
العلاقات
العامة البلاغ التالي:
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تُعمّم
المديرية
العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة
القضاء
المختص،
صورة
لمشتبه به يقوم بأعمال احتيالية (سحر وشعوذة) في مناطق مختلفة من
محافظة
جبل
لبنان
.
لــذلك، تطلب هذه
المديرية
العامة من
الذين
يعرفون عنه شيئاً أو عن مكان تواجده،
الاتصال
بمفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 901203-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات، علماً بأن كل من يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكِتمان، وفقاً للقانون
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