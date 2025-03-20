جامعة القديس يوسف في بيروت تحتفل بذكرى تأسيسها الـ150

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احتفلت جامعة القديس يوسف في بيروت بمرور 150 عامًا على تأسيسها، في حرم التكنولوجيا والعلوم - مار روكز - الدكوانة، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ممثلًا بوزير الطاقة والمياه جو صدي، وحضور شخصيات رسمية ودينية وأكاديمية بارزة، بينهم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والرئيس العام للرهبانية اليسوعية قدس الأب أرتورو سوسا أباسكال.في كلمته، أكد رئيس الجامعة البروفسور سليم دكاش اليسوعي على أهمية المناسبة باعتبارها محطة لاستذكار الماضي ورسم المستقبل، مشددًا على دور الجامعة في التعليم والتغيير الاجتماعي، وداعيًا إلى استمرار رسالتها رغم التحديات. كما سلط الضوء على مساهمات الجامعة في خدمة المجتمع، مثل دعم الطبقة الوسطى، وحماية البيئة، والمشاريع الرقمية، والرعاية الصحية.بدوره، شدد الوزير جو صدي على دور التعليم كوسيلة للتحول الاجتماعي، مشيدًا بالإرث الأكاديمي لليسوعيين في وتأثيرهم العميق على الأجيال والمجتمع.واختُتم الحفل بمنح وسام من رئيس الجمهورية للجامعة، تأكيدًا على دورها في خدمة وأجياله المقبلة.