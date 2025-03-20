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لبنان

كرامي تابعت موضوع الاعتداء على المدرسة في طرابلس: لملاحقة المخربين والسارقين

Lebanon 24
20-03-2025 | 13:18
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تعرضت مدرسة البنات الثالثة وروضة الميناء الأولى في منطقة الميناء في طرابلس، لعملية اعتداء وتكسير وسرقة عدد من الموجودات . وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية ، سيما وأن الوزارة ادعت على مجهول . 
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وفور تبلغ وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي بالخبر ، تابعت التقارير التي رفعها اليها المدير العام للتربية الاستاذ فادي يرق ، الذي تسلم المعطيات من إدارتي المدرستين والمنطقة التربوية ومديرية التعليم الأساسي .

وتواصلت كرامي مع وزارة الداخلية والبلديات وطلبت من المعنيين "اتخاذ التدابير الآيلة إلى تعزيز الحماية والحراسة للمباني المدرسية ومحيطها بصورة مستمرة ، وتكليف القوى الأمنية والعسكرية ملاحقة المجرمين والمخربين والسارقين وإحالتهم أمام القضاء المختص".
(الوكالة الوطنية)
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