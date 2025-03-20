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لبنان

من أورتاغوس.. هذا مضمون الرسالة التي وصلت إلى الرئاسات الثلاث

Lebanon 24
20-03-2025 | 15:26
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أفادت مصادر أميركية لـ "الجديد"، مساء اليوم، بأن "الرسالة التي وصلت من المبعوثة الأميركية مورغان اورتاغس إلى الرئاسات الثلاث تضمنت دعوة إلى الإسراع في تشكيل اللجان الثلاث من عسكريين ومدنيين قد يكونوا دبلوماسيين من عمداء متقاعدين".  
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وبحسب المصادر، إن "هدف اللجان احراز تقدم في ملف الانسحاب الإسرائيلي وترسيم الحدود وإعادة الاسرى لأن اي تأخير في تشكيل هذه اللجان سيعيقُ التقدم في هذه الملفات". 

وكشفت المصادر أن "اورتاغوس لم تستخدم أسلوب الضغظ في طلب تشكيل اللجان على خلاف ما فسَّرته مصادر سياسية رفيعة في لبنان". 
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