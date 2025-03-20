من أورتاغوس.. هذا مضمون الرسالة التي وصلت إلى الرئاسات الثلاث

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وبحسب المصادر، إن "هدف احراز تقدم في ملف الانسحاب وترسيم الحدود وإعادة الاسرى لأن اي في تشكيل هذه سيعيقُ التقدم في هذه الملفات".وكشفت المصادر أن "اورتاغوس لم تستخدم أسلوب الضغظ في طلب تشكيل على خلاف ما فسَّرته مصادر سياسية رفيعة في لبنان".