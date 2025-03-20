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لبنان

كيف هي أسعار بعض المطاعم اللبنانية للإفطار خلال رمضان؟

Lebanon 24
20-03-2025 | 15:50
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تؤكد شركات عاملة في مجال الدراسات والإحصاءات، أن أسعار الإفطارات التي تقام في معظم المطاعم المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية لمناسبة شهر رمضان المبارك، عادت هذا العام تقريباً إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة.
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ففي ما  يتعلق بالأسعار، يتم تحديد سعر الوجبة الكاملة، ويختلف هذا السعر من مطعم إلى آخر، بحسب المنطقة، وفخامة المكان، ونوعية الطعام. 
ووفق لائحة تضم أسعار الإفطارات في بعض المطاعم، يتبيّن أن الأسعار للشخص الواحد في المطاعم سواء بالنسبة للـ”Open Buffet” أو بالنسبة للـ”Set Menu”، تتراوح ما بين 19 و55 دولاراً تقريباً للشخص.
إليكم اقتراحات لأماكن تقدم الإفطار والسحور:
‏.The Small Ville Hote”"، بيروت بدارو، بوفيه افطار 45$، بوفيه سحور 35$.
‏. “Movenpickbeirut”، بيروت الروشة، بوفيه افطار 55$، بوفيه سحور 38$.
‏. “Lancaster Plaza”، بيروت الروشة، بوفيه افطار 38$، بوفيه سحور 25$.
‏. “Palmsthelegend”، كسروان نهر الكلب، تكلفة الإفطار للشخص الواحد 38$.
‏. “Murrayresto”، كسليك، تكلفة الإفطار للشخص الواحد 30$.
‏“Bamboo Asian Cuisine”.، طرابلس، تكلفة الإفطار للشخص الواحد 25$.
‏. “Wayla”، بيروت طريق المطار، ، تكلفة الإفطار للشخص الواحد 19$، ، تكلفة السحور للشخص الواحد 5$.
‏. “Kraydes.lb”، خلدة، تكلفة الإفطار للشخص الواحد 30$.
‏. “Baronshant”، خلدة، تكلفة الإفطار للشخص الواحد 25$.
‏. “Al Mostachar”، صيدا، تكلفة الإفطار للشخص الواحد 25$.
‏. “Mundodelaplaya”، صور، تكلفة الإفطار للشخص الواحد 28$.
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